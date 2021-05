Cath Luyen gaat logeren bij Stefan Everts

In deze nieuwe reeks van 'Buurman, Wat Doet U Nu?' gaat Cath Luyten zes keer op bezoek bij unieke Vlaamse persoonlijkheden om te koesteren in ons collectieve geheugen; boeiende gasten die de afgelopen decennia kleur gaven en haar intrigeren, fascinerende figuren van wie ze zich oprecht afvraagt hoe het met hen gaat.

Onze grootste motorcrosser aller tijden jumpte in 2018 door het oog van de naald. De tienvoudige wereldkampioen liep malaria op bij een benefietwedstrijd in Congo en belandde in een diepe coma. Als bij wonder kwam hij erdoor, zij het met acht tenen minder.

Voor het eerst doet Stefan Everts zijn relaas voor de camera. Hij ontvangt Cath in de machine die de 'mansion Everts' heet. Alles staat er in teken van de sport, volgens het strakke regime van 'eat, train, sleep, repeat'. Dochter Mylee (10) turnt vijf keer per week. Zoon Liam (17) treedt in de cross-sporen van vader en grootvader Harry Everts. Stefan traint Liam, zoals zijn vader Harry hem trainde en naar de top duwde. Al probeert Stefan in zijn aanpak, zeker na z’n coma, wat milder te zijn. Maar zijn vaderlijke ambities zijn minstens even groot: Liam wordt wereldkampioen. Is Cath hier prille getuige van een herhaling van de Evertsgeschiedenis?

Stefan Everts: 'Ik ben als een andere man uit die coma gekomen: veel rustiger en een pak gevoeliger.'

'Buurman, Wat Doet U Nu?', woensdag 12 mei om 20.35 uur op Eén.