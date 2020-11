Cartoon Network en Boomerang zorgen voor een goedgevulde kerstvakantie!

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

Bij wijze van Sinterklaascadeautje voor de talrijke fans van de populaire cultreeks Adventure Time serveert Cartoon Network op zaterdag 5 december de special 'Distant Lands'.

Daarin zien we hoe de schattige BMO op een vreemd ruimtestation strandt.

'Special: Adventure Time - Distant Lands'

Zaterdag 5 december om 8.10 en 13.30 uur

Zondag 6 december om 19.45 uur

Al snel blijkt daar dat niets is wat het lijkt, waarop BMO besluit om als sheriff op onderzoek te trekken.

Met miljoenen fans van over de hele wereld is 'Adventure Time' een van de populairste animatiereeksen van de afgelopen jaren. De absurde humor, frivole personages en dubbele bodems zorgen ervoor dat de reeks zowel bij kinderen als volwassenen een cultstatus bereikt heeft.

'Adventure Time: Distant Lands' is op zaterdag 5 december om 8.30 uur te zien op Cartoon Network, met herhaling om 13.30 en op zondag 6 december om 19.45 uur.

Nieuwe afleveringen van 'Craig van de Kreek'!

Vanaf 14 december, elke weekdag om 15.55 uur

Craig is terug samen met zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP, in 'Craig van de Kreek'. Ze beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

In de afleveringen ontdek je nieuwe gebieden van de Kreek, ontmoeten nieuwe 'Kreek Kinderen' elkaar, en komen Craig en zijn vrienden regelmatig in de problemen bij De Stomp, hun ontmoetingsplaats.

Nieuwe afleveringen van 'DC Super Hero Girls'

Vanaf 21 december, van maandag t/m zaterdag om 15.30 uur

Move over Batman, Superman en Aquaman want vanaf nu houden Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Green Lantern, Zatanna en Bumblebee oftewel de 'DC Super Hero Girls' de straten schoon van criminaliteit!

In de iconische stad Metropolis proberen de 'DC Super Hero Girls' een evenwicht te vinden tussen hun gewone leven als tiener op de middelbare school en hun superhelden alter ego.

Wanneer ze niet bezig zijn met typische tienerproblemen zoals sociale hiërarchie of het behalen van goeie punten op school moeten ze al hun krachten aanwenden om vijanden als Harley Quinn, Catwoman of Poison Ivy te stoppen!

Elke heldin heeft haar eigen specifieke krachten, maar samen zijn ze sterker dan ooit! Bekijk de gloednieuwe 'DC Super Hero Girls' afleveringen vanaf 21 t/m 26 december om 15.30 uur, alleen bij Cartoon Network!

Première Alice & Lewis

Vanaf 7 december, elke dag om 17.00 uur

De zesjarige Alice heeft een magische sleutel waarmee ze naar Wonderland kan. Dit is een andere wereld waarin ze het schattige konijntje Lewis heeft ontmoet en voor ze het wist waren ze beste vrienden! Alice gaat graag naar Wonderland en neemt het dan vaak samen met haar vrienden op tegen de boze koningin.

Ga mee met 'Alice & Lewis naar Wonderland'. Vanaf 7 t/m 20 december elke dag om 17.00 uur, alleen bij Boomerang!

'Scooby-Doo en Tom & Jerry Winterplezier'!

Elk weekend vanaf 10.00 uur

Vanaf 23 december elke dag om 10.00 uur

Kijk in de kerstvakantie naar de leukste Scooby-Doo en Tom & Jerry films!

5 december 'Tom and Jerry: A Nutcracker Tale'

6 december 'Scooby Doo! Ghastly Goal'

12 december 'Scooby-Doo! Adventures: The Mystery Map!'

13 december 'Scooby-Doo! Mecha Mutt Menac'

19 december 'The New Scooby-Doo Movies - The Haunted Candy Factory'

20 december 'Tom and Jerry: A Nutcracker Tale'

23 december 'Tom and Jerry: The Movie'

24 december 'Scooby-Doo and the Cyber Chase'

25 december 'Chill Out, Scooby-Doo!'

26 december 'Scooby-Doo! Frankencreepy'

27 december 'Tom and Jerry: Spy Quest'

28 december 'Tom and Jerry & the Wizard of Oz'

29 december Scooby-Doo! and the Goblin King'

30 december 'Scooby-Doo! Abracadabra-Doo'

31 december 'Tom and Jerry's Giant Adventure'