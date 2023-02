Cartoon Network en Boomerang vullen februari met je favoriete figuren in nieuwe avonturen

De serie 'Jade Amor' draait om de vechtsportliefhebbende Lan Jun. Een onwaarschijnlijke tienerheldin die de oude geheimen van haar familie moet leren kennen en het onverwachte aan het licht moet brengen.

En dit alles terwijl ze haar leven als tiener moet leiden. Bekijk de gloednieuwe serie 'Jade Armor' vanaf 13 februari elke dag om 16.50 uur bij Cartoon Network.

Total Dramarama

Vanaf 20 februari, elke weekdag om 14.55 uur

De 'Total Dramarama' serie herintroduceert een aantal van de originele 'Total Drama' personages in een alternatief universum. Ze zijn er verouderd van peuters tot tieners en worden verzorgd door Chef Hatchet. Elke aflevering bevat dromen, grappen, bekentenissen, en flashbacks.

Gloednieuwe afleveringen van het derde seizoen van 'Total Dramarama' zijn te zien vanaf 20 februari, elke weekdag om 14.55 uur bij Cartoon Network.

Het geheime ontstaan van de 'Batwheels'

18 februari, elke weekdag om 17.55 uur

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige 'Batwheels' worden in hilarische grappen en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.

'Batwheels' is een aankomende, geanimeerde, superheldenserie voor kleuters, met in de hoofdrol voertuigen die de misdaad bestrijden en DC superhelden.

Ter ondersteuning van de lancering van Cartoonito is er de 'Batwheels'-special 'Secret Origin of the Batwheels' meerdere malen gedurende de maand bij Boomerang.

'Tom & Jerry Verjaardagsfeestje'

Vanaf 4 februari, elke dag om 15.00 uur

Kijk naar de leukste Tom & Jerry films en series ter ere van hun verjaardagsfeestje. Ga mee op avontuur met Tom & Jerry en volg het oneindige kat en muisspel.

Je favoriete figuren keren terug op 4 februari, elke dag om 15.00 uur op Cartoonito.

Cartoonito

Elke dag tussen 8.00 en 14.00 uur

Cartoonito is het nieuwste programmablok van Boomerang gericht op de allerkleinsten. Tijdens Cartoonito ontmoet je elke dag de speelse gezichten van alle schattige Cartoonito karakters. Kijk naar series zoals 'Thomas de Stoomlocomotief' en 'Mush Mush en de Zwammetjes'.

Cartoonito is het preschoolblok van Boomerang, elke dag te zien tussen 8.00 en 14.00 uur.