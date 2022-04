Caroline en Filip zien voor het eerst hun nieuwe woning in 'Blind Gekocht'

Aisha, Robin en hun twee zoontjes zijn al 4 jaar tevergeefs op zoek naar een huis op fietsafstand van Gent. Het duo wil graag een half open bebouwing met twee specifieke verlangens: een zuidgerichte tuin n een garage voor Robins derde kindje, zijn old timer.

Béa: '350.000 euro rond de stad Gent, instapklaar? Wish me luck hé! Wat koop je daarvoor? Een te renoveren pand.'

Béa en Kelly beginnen vol goede moed aan de zoektocht, maar brengen het koppel ook op de hoogte dat hun wensen impact kunnen hebben op de rest van de woning. 'Als Kelly zegt: je gaat misschien moeten kiezen tussen de keuken en de badkamer, dat kwam toch wel wat binnen', vertelt Aisha. Makelaar Béa trekt alle registers open en botst op een woning die op papier alle wensen van het duo kan afvinken: een grote tuin mét garage. Jani neemt het koppel mee naar de woning die Béa voor hen kocht, maar zijn Robin & Aisha blij met deze buitenkans? 'Als we leefruimte moeten inboeten zoals op deze manier, dan voelt dat voor mij verkeerd aan. Dat is diene old timer niet waard.' Béa en Kelly geloven niet wat ze horen: 'Ik heb het gevoel dat we zoveel tijd hebben besteed om die woning te vinden en dat het gewoon tijdverlies was. Ik vind het zeer teleurstellend', zegt Kelly.

Robin: 'Dat is geen garage. Ik denk niet dat de auto hier binnen kan.'

Caroline en Filip zijn op zoek naar een woning dichter bij hun zaak. Bart en Béa vonden voor het koppel een villa in Beringen voor 824.000 euro. Maar het duo voelde bij de eerste reveal niet meteen de klik met de woning. Ook op de bovenverdieping zijn Caroline en Filip niet meteen overtuigd van Béa's keuze. 'Ik kan niet begrijpen waarom ze dit hebben gekocht', zegt Filip. 'Ik zie het in totaliteit niet goed komen, hier zie ik mij niet in wonen', beaamt Caroline. Na een lange periode van blinde paniek en bang afwachten: verrast Jani ze met de sleutel van hun nieuwe woning! 'We zitten centrum Beringen, dat vind ik fantastisch!' De locatie is voor het koppel helemaal in orde, maar wat vinden ze van de inrichting? Heeft Bart de juiste keuzes gemaakt en voldoet de woning aan hun wensen?

