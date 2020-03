'Campus Cup'-winnaar duikt op in 'Stukken van Mensen'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In de zevende aflevering van 'Stukken van Mensen' - laat kandidaat Marc niets aan het toeval over: om zijn Panamarenko-kunstwerk zo goed mogelijk te verkopen schakelt hij de hulp in van zijn quizmakker en advocaat Michiel.

Michiel was eerder ook al te zien in 'De Campus Cup', die hij samen met zijn team won. De experten weten meteen dat het geen gemakkelijke onderhandeling wordt...

Panamarenko was een uitvinder, ingenieur, kunstenaar en dromer met een passie voor alles wat kan of zou kunnen vliegen. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de 20ste eeuw. Hij overleed na de opnames van het programma.

Miguel zet zich schrap voor de experten met een chaise longue van de ontwerper Hans Härtel. 'Het unieke is dat er slechts een handvol van op de markt te vinden is. Het is ook één van de weinige naoorlogse ontwerpen van hem en dat maakt het echt een zeldzaam stuk', weet Miguel.

Annie en Geert zijn buren en zijn ook grote fan van het programma. Ze kennen de experten door en door en gaan dus met een gerust gemoed naar de onderhandeltafel met een schilderij van een jongen in matrozenpak van Willem Karel Travers. Travers is vooral gekend van zijn portretten van adellijke families.

Pieter waagt als laatste zijn kans met een speciaal zitmeubel van de Duitse ontwerper Günter Beltzig: 'Ik heb het meubel voor de eerste keer gezien in de achtertuin van de studentenwoning van een vriendin, twintig jaar geleden. Toen ze wegging uit haar kot heeft ze mij gebeld en vertelde ze mij dat de tafel niet in de inventaris was opgenomen. Ik ben die tafel dan meteen gaan halen. De volgende dag kreeg ik al telefoon van de eigenaar (lacht). Al was het wel snel duidelijk dat hij wilde verkopen.'

'Stukken van Mensen', woensdag 11 maart na 'The Sky is the Limit' op VIER.