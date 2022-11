BV-darters Francesco Planckaert en Jamie-Lee Six supporteren op Belgian Darts Open

In 'BV Darts' trappen 'the final six' de laatste fase van het toernooi richting de finale af. In de BV league nemen Hans van Alphen, Elke Clijsters, Tourist LeMC, Maksim Stojanac, Jamie-Lee Six en Francesco Planckaert het tegen elkaar op.