Buurvrouw zorgt voor verrassende doorbraak in 'Erfgenaam Gezocht'

In een nieuwe aflevering van 'Erfgenaam Gezocht' verdiept Axel Daeseleire zich in de zaak van Adeline Van Kerckhoven die op 85-jarige leeftijd overleed in het Vlaams-Brabantse Tielt-Winge.

Wat eerst een dood spoor lijkt, krijgt een onverwachte wending wanneer Axel de voormalige buurvrouw van Adeline ontmoet. In slechts één minuut tijd weet ze de hele stamboom van de familie Van Kerckhoven bloot te leggen. 'Als Jef nog leeft en we kunnen hem vinden, dan hebben we een erfgenaam te pakken!', klinkt Axel opgelucht. 'Hij is de zoon van de neef van Adeline.'



Ook de zaak van ‘Sleepy’ aka Luc Sleeuwagen laat Axel niet los. Via een oud-collega van Luc komt Axel terecht in een carnavalswinkel waar de eigenaar mogelijk een achterneef van Luc zou zijn. Klopt dat? Heeft Axel zijn wettige erfgenaam te pakken? 'Erfgenaam Gezocht', woensdag 2 oktober om 20.35 uur bij VTM.