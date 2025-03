Burgers smashen met topchef Timon Michiels & de guilty pleasure van Inge Waeles

Stress in de 'MasterChef'-keuken door guilty pleasure van jurylid Inge: 'Ik zie het niet…' De opdracht lijkt vandaag simpel: maak een next level smashburger met unieke saus.

De estafetteproef was de horde teveel voor Tinne, die teleurgesteld haar kookeiland moest achterlaten. Vandaag - maandag 24 maart - krijgen de overblijvers Daphne, Koen, Sarah, Dorianne en de drie Berten opnieuw een masterclass, dit keer van Timon Michiels van restaurant Carcasse.

Timon is een jong talent dat mee aan het roer staat van één van de beste steakrestaurants van Europa. Hij was daarnaast ook chef van de ambassadeur van Amerika, verdiende al een Michelinster én deed ooit stage bij... Peter Goossens. De opdracht lijkt simpel, maar is dat allesbehalve: een next level eigen smashburger bereiden met een unieke saus. Zeker wanneer Inge Waeles ook nog eens met een vreemde goesting zit, neemt de stress meteen toe. De beste chefs strijden met katerfood voor een voordeel. Bij wie pakt de mayonaise? En wie blijft er straks achter met een stevige hangover?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 24 maart om 21.15 uur op GoPlay & Play4.