Burengeschil loopt uit de hand met slijpschijf in 'Vrederechters'

Woensdag worden de kijkers opnieuw meegenomen in de rechtszaal van vredegerechten over het hele land. In Maasmechelen loopt een discussie over een perceelgrens volledig uit de hand.

Een expert zou de situatie ter plaatse komen inschatten zodat de vrederechter op basis van zijn verslag een beslissing kan nemen. Maar nog voor dat gebeurde, haalde één partij de omheining met een slijpschijf neer…



In Pelt ondervinden verschillende buren overlast van een aantal pralende pauwen die in hun moestuinen komen scharrelen. Daarnaast klaagt een koppel over overwoekerende planten en overhangende takken van het naburig perceel. Ze vragen met aandrang om dit voor eens en voor altijd op te kuisen. En in Brugge krijgt vrederechter Billiet twee ex-partners bij zich voor een minnelijke schikking. Ze zijn het niet eens over de teruggave van hun huurwaarborg en kunnen niet meer met mekaar praten. Kan de vrederechter hen verzoenen? 'Vrederechters', woensdag 4 mei om 21.40 uur bij VTM en ook op VTM GO.