'Buren': week 7 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 10 februari 2020 - aflevering 7940

Na het voorval met Dilhan, besluiten Mark en Mishti hun oorspronkelijke plan uit te voeren. Ze slagen erin om Monique te overmeesteren, maar dat wordt bij de politie niet bepaald op gejuich onthaald. Xanthe merkt dat haar pijnstillers verdwenen zijn en na een bizarre ervaring met David beschuldigt ze de verkeerde persoon. Chloe zet haar bijverdienste als gezelschapsdame voort en krijgt een wel zeer bijzonder verzoek. Zal ze erop ingaan?

Dinsdag 11 februari 2020 - aflevering 7941

Xanthe uit haar bezorgdheden bij Karl, die zich genoodzaakt ziet David te confronteren. Aaron wordt overmand door schuldgevoelens. Ondertussen overweegt Chloe om haar broers op de hoogte te brengen van haar gezondheidsproblemen. Yashvi is smoorverliefd op Ned, maar hij heeft zijn zinnen op iemand anders gezet. En Dipi maakt een slechte beurt bij haar toekomstige schoonmoeder.

Woensdag 12 februari 2020 - aflevering 7942

Ned loopt op wolkjes na zijn kus met Bea. Maar zijn z'n gevoelens wel wederzijds? Bea heeft het drama met Finn immers nog niet verwerkt. Bovendien wil ze zich focussen op haar onderzoek naar Cassius. Ondertussen is Piper verliefder dan ooit. Ze kan zich niet langer bedwingen en belandt in bed met Cassius. Gary zorgt voor een opstootje in het wellnesscentrum, wat Steph doet concluderen dat hij niet geschikt is als manager. En zo dreigt er een zware financiële kater voor hem.

Donderdag 13 februari 2020 - aflevering 7943

Cassius komt in heel nauwe schoentjes terecht en ziet geen andere mogelijkheid dan naar het buitenland te vluchten, maar niet zonder afscheid te nemen van Piper. Ondertussen duiken Bea en Ned in het verleden van Cassius en zo vallen de puzzelstukken in elkaar. Maar kunnen ze Piper op tijd waarschuwen? Gary krijgt de moeder van Jeremy over de vloer. Hij slaagt erin medelijden bij haar op te wekken, maar zal dat genoeg zijn om haar zoon op een afstand te houden?

Vrijdag 14 februari 2020 - aflevering 7944

Cassius probeert Piper te overtuigen om met hem mee te gaan, maar ze ziet het niet zitten om haar vrienden en familie achter te laten. Wanneer ze hoort wat hij voor haar heeft gedaan, begint ze te twijfelen en besluit ze hem nog één keer op te zoeken. Ondertussen zoeken Bea, Ned en Mark koortsachtig naar aanwijzingen over wie Cassius echt is. Maar het is Aaron die voor de doorbraak zal zorgen.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.