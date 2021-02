'Buren': week 6 (2021) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op Eén. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 8 februari 2021 - aflevering 8164

Het romantische moment met Dee brengt heel wat naar boven bij Toadie. De emoties worden hem te veel en hij laat Dee verbouwereerd achter. Eindigt hun tragische liefdesverhaal hier definitief? Ook Bea en Finn worstelen met hun verleden, maar daar heeft Yashvi een wel heel pikante oplossing voor. Chloe en Elly groeien opnieuw naar elkaar toe en dat is ook Pierce niet ontgaan. Zijn Chloe's gevoelens voor Elly weer aan het aanwakkeren?

Dinsdag 9 februari 2021 - aflevering 8165

Elly is ervan overtuigd dat ze de problemen op school zelf kan oplossen, maar Susan beveelt haar om niks te ondernemen en te wachten op haar terugkeer. Aaron spoort Chloe aan om Mark op de hoogte te brengen van haar gevoelens voor Elly. Bea weet niet hoe ze de situatie met Alphie moet aanpakken. Ze zoekt steun bij Ned, maar die heeft Yashvi beloofd dat hij zich de problemen van Bea niet meer zou aantrekken.

Woensdag 10 februari 2021 - aflevering 8166

Chloe stelt Elly een belangrijke vraag, maar ze zal nog even moeten wachten op het antwoord, want Elly moet zich opnieuw gaan verantwoorden op school. Kan ze Angela eindelijk overtuigen van haar goede bedoelingen? Ned weigert Bea te helpen, maar Yashvi voelt zich schuldig en besluit het heft in eigen handen te nemen. Pierce denkt dat Chloe nog steeds gevoelens voor hem heeft, maar ze drukt hem op het hart dat dat niet het geval is.

Donderdag 11 februari 2021 - aflevering 8167

Tijdens het muziekfestival wordt Gary er nog maar eens mee geconfronteerd dat Kyle een betere match is voor Amy dan hij en hij neemt een hartverscheurende beslissing. Betekent het einde van de ene relatie het begin van een andere? Onder druk van Karl en Susan, en tegen de zin van Bea, vertelt Finn zijn verhaal aan de politie. En dat heeft onverwachte en grote gevolgen. Ook Yashvi schept, gesteund door Ned, duidelijkheid over haar aandeel in de aanval op Susan.

Vrijdag 12 februari 2021 - aflevering 8168

Het idee dat zijn vrijheid in het gedrang zal komen en dat hij alles zal verliezen, wordt Finn te veel. Gelukkig komt Toadie op de proppen met een alternatieve oplossing. Amy en Kyle kunnen niet langer wachten om met een schone lei te beginnen, maar dat is buiten Gary gerekend. Sheila moet de gevolgen dragen van haar daden. Terese voelt mee met Roxy en reikt haar de hand, maar Roxy schaamt zich te hard om haar hulp te aanvaarden.

