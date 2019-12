'Buren': week 52 (2019) - PREVIEW

De dagelijkse bezoekjes aan onze Australische tegenvoeters in 'Buren' behoren al jaar en dag tot de vaste gewoontes van heel wat Vlaamse fans. De gebeurtenissen in de levens van Toadie, Karl, Susan en de anderen blijven een vaste afspraak. Wekelijks geven we je graag een preview van de aankomende gebeurtenissen.

Maandag 23 december 2019 - aflevering 7912 (om 17.40 uur)

Toadie doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat Sonya zich betrokken voelt bij Hugo. Terese besluit uit het niets om Imogen te gaan bezoeken in Los Angeles. Ze ontkent ten stelligste dat ze op de vlucht slaat voor Leo en haar gevoelens voor hem, maar Leo weet wel beter. Amy heeft zo haar twijfels bij de avances van Rob, maar na hun eerste afspraakje denkt ze daar helemaal anders over. Cassius staat op het punt te breken. Komen we eindelijk te weten wie hij echt is?

Dinsdag 24 december 2019 - Geen aflevering

Slotshow van De Warmste Week

Woensdag 25 december 2019 - Geen aflevering

Kerstprogrammering

Donderdag 26 december 2019 - aflevering 7913

Cassius' lijken vallen, nogal letterlijk, uit de kast. Hoelang kan hij zijn donkere geheim nog verborgen houden voor Piper? Chloe rolt van de ene bedenkelijke bijverdienste in de andere. Het verhaal van Bea en Elly zet Karl ertoe aan om zelf te gaan graven in de kant van zijn familie die hij nooit heeft gekend. Elly heeft hoge verwachtingen voor haar eerste nacht met Mark, maar worden die ook ingelost?

Vrijdag 27 december 2019 - aflevering 7914

Ned betrapt Cassius voor de tweede keer op een leugen tegen Piper. Hij besluit op onderzoek te gaan en zijn vermoedens worden al snel bevestigd. Mishti zet haar zoektocht naar een partner verder en krijgt steun vanuit onverwachte hoek. Ondertussen ziet Dipi met lede ogen aan hoe haar zus de romantische liefde lijkt te hebben opgegeven. Gary's financiële problemen en zijn schimmige oplossing daarvoor dreigen Xanthe in gevaar te brengen.

'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.