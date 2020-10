'Buren': week 42 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 12 oktober 2020 - aflevering 8091

Chloe is geïnteresseerd in Pauls voorstel, maar ze wil Amy niet kwetsen. En ze wil ook niks beginnen met Kyle als hij nog gevoelens heeft Amy. Ze besluit dus de situatie wat beter in te schatten voor ze zich voor Pauls kar laat spannen. De ex-schoonzus van Terese staat onverwacht voor de deur. Ze heeft een onaangename verrassing met zich meegebracht, en dat zullen de buren geweten hebben.

Dinsdag 13 oktober 2020 - aflevering 8092

Paul en Terese zijn niet de enigen die zich ergeren aan het gedrag van Roxy. Ook Ned stelt zich vragen bij haar redenen om naar Erinsborough te komen. Hij trekt op onderzoek uit en komt al snel te weten dat ze een verborgen agenda heeft. Paul confronteert Leo met de manier waarop hij het hostel runt, maar dat valt niet in goede aarde. En Elly raakt steeds meer verstrikt in haar web van leugens. Hoelang kan ze dit nog volhouden?

Woensdag 14 oktober 2020 - aflevering 8093

Elly doet er alles aan om te voorkomen dat Mark te weten komt dat haar baby niet van hem is. Ze neemt een verwerpelijke beslissing, die haar ongetwijfeld nog zuur zal opbreken, maar er is geen weg meer terug. Terese heeft het gehad met het losbandige gedrag van Roxy, maar Leo is net onder de indruk van haar vrijgevochtenheid en besluit met haar in zee te gaan. En zorgt een afwijzing van Toadie ervoor dat Finn eindelijk zijn ware gelaat laat zien?

Donderdag 15 oktober 2020 - aflevering 8094

Elly heeft zichzelf in een lastig parket gebracht, zeker nu Mark zich meer en meer betrokken voelt bij haar zwangerschap. Bovendien wordt ze gechanteerd door een van haar leerlingen. Na het debacle met Toadie stort Finn zijn hart uit bij Bea. Hoewel ze begrip kan opbrengen voor zijn situatie, voelt ze dat ze duidelijke grenzen zal moeten stellen: het kan nooit meer iets worden tussen hen en dat moet Finn accepteren.

Vrijdag 16 oktober 2020 - aflevering 8095

Elly weigert toe te geven aan de poging tot chantage van Dean, maar wanneer ze hem met Mark ziet praten, beseft ze dat ze niet anders kan. Zo wordt de put die ze voor zichzelf aan het graven is steeds dieper. Karl is in de wolken met het wel heel originele geschenk dat hij van Jemima gekregen heeft, maar Susan denkt daar anders over. En Kyle en Chloe hebben alle moeite van de wereld om van elkaar af te blijven, en dat is ook Paul niet ontgaan.

