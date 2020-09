'Buren': week 37 (2020) - PREVIEW

Deze week staan er drie afleveringen van 'Buren' op het programma. Dit is echter onder voorbehoud, want er is nog steeds de Ronde van Frankrijk en uit ervaring weten we dat die ritten al eens kunnen uitlopen. Toch een overzicht.

Maandag 7 september 2020 - aflevering 8078 (om 16.45 uur)

Leo spoort Elly aan om Mark eindelijk de volledige waarheid te vertellen, maar haar angst om hem te verliezen neemt opnieuw de bovenhand en ze besluit te zwijgen. Tot grote ergernis van Leo, die herinnerd wordt aan zijn moeilijke jeugd. Verklapt hij Elly's duistere geheim? Susan en Bea staan lijnrecht tegenover elkaar in Finns rechtszaak. Andrea weigert alle contact met Dipi en Shane. Betekent dit het einde van hun zoektocht naar de echte Dee?

Donderdag 10 september 2020 - aflevering 8079 (om 17.40 uur)

De geheime missie van Paul en Chloe zit er bijna op. Nog één belangrijke afspraak met een investeerder scheidt hen van het sluiten van de deal. Maar Amy en Terese ruiken onraad en dreigen alsnog roet in het eten te gooien. Elly haalt alles uit de kast om Leo aan haar kant te krijgen, maar hij walgt van haar leugens en wil niks meer met haar te maken hebben.

Vrijdag 11 september 2020 - aflevering 8080 (om 17.40 uur)

Terese en Amy schrikken er niet van dat Chloe zich heeft voorgedaan als Amy, Leo daarentegen geniet ervan om handig gebruik van te maken van die informatie. Terese is er niet over te spreken dat Paul nog maar eens gelogen heeft tegen haar. Het is tijd voor Paul om zich te herpakken. Amy krijgt hulp van Kyle om het budget weer op orde te krijgen en verliest de tijd uit het oog, waardoor ze haar etentje met Gary helemaal vergeet. David gaat praten met Leo, maar die is helemaal niet in de stemming.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!