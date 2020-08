'Buren': week 34 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 17 augustus 2020 - aflevering 8070

Elly heeft zichzelf in een onmogelijke situatie gemanoeuvreerd en ziet maar één uitweg: alcohol. Maar zo werkt ze zich uiteraard nog dieper in de nesten... Susan maakt zich zorgen over de komst van Finns moeder. En al snel blijkt dat die bezorgdheid terecht is. Aaron en David moeten op zoek naar een huurder om hun lening te kunnen afbetalen. Hun voorkeur gaat uit naar Chloe, maar ziet zij het wel zitten om zo dicht bij Mark en Elly te wonen?

Dinsdag 18 augustus 2020 - aflevering 8071

Elly ontwaakt in de hotelkamer van een vreemde en wordt overweldigd door schuldgevoelens. Ze beseft dat ze twee opties heeft: alles bekennen en zo haar relatie met Mark definitief opblazen, of blijven liegen... Susan kan Claudia overtuigen om eindelijk haar zoon te gaan bezoeken. Maar zal dat het gewenste resultaat opleveren? En Piper doet een schokkende ontdekking over haar zus.

Woensdag 19 augustus 2020 - aflevering 8072

De familie Willis haalt herinneringen op aan Josh en Imogen raakt een gevoelige snaar bij Piper, met als gevolg dat ze een drastische beslissing neemt. Susan zet Claudia stevig op haar plaats. En Gary staat op het punt Amy ten huwelijk te vragen wanneer er een onverwachte bezoeker opduikt. En die zou weleens alles op z'n kop kunnen zetten...

Donderdag 20 augustus 2020 - aflevering 8073

Amy en Gary staan versteld wanneer Kyle plots voor hun neus staat, vooral wanneer blijkt dat Paul hem een job heeft aangeboden. Ze vermoeden dan ook dat hij is ingehuurd om hun trouwplannen te dwarsbomen. Kyle wast zijn handen in onschuld, maar kan dat ook van Paul gezegd worden? Piper neemt afscheid van Ramsay Street en begint aan een nieuw hoofdstuk van haar leven.

Vrijdag 21 augustus 2020 - aflevering 8074

Kyle worstelt met Pauls plannen om Gary en Amy uit elkaar te halen. Hoewel hij zijn vader geen goede partij vindt voor Amy, wil hij haar geluk ook niet in de weg staan. Shane en Dipi vragen zich af of ze op zoek moeten gaan naar de echte Dee en schakelen de hulp in van Mark. Chloe heeft opeens geld te veel en dat doet Aaron en David vermoeden dat ze haar controversiële bijverdienste weer heeft opgestart.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 17.05 uur op Eén.