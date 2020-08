'Buren': week 33 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 10 augustus 2020 - aflevering 8065

Mark voelt zich verscheurd: hij wil niks liever dan een gezin met de vrouw van wie hij houdt, maar hij weet niet of hij haar kan vertrouwen. Na een zoveelste misverstand lopen de spanningen tussen hem en Elly dan ook hoog op. Leo en Piper genieten met volle teugen van hun geheime afspraakjes. Maar het duurt uiteraard niet lang voor hun vrienden en familie oppikken dat er iets aan de hand is tussen de twee. Hoelang kunnen ze dit nog verborgen houden voor Terese?

Dinsdag 11 augustus 2020 - aflevering 8066

Leo voelt zich vernederd en flapt er in een impulsieve bui uit dat hij een affaire heeft met Piper. Paul probeert begrip te tonen voor de situatie, maar Terese is razend. En dat drijft Piper alleen maar verder in de armen van Leo. Karl wil dat Finn de gevolgen draagt van zijn misdaden, maar daarvoor moet hij ze zich wel herinneren. Hoever is Karl bereid te gaan om daarvoor te zorgen? Paul heeft opnieuw een bizarre droom over zijn vader en gaat op zoek naar antwoorden op zijn levensvragen.

Woensdag 12 augustus 2020 - aflevering 8067

Karl neemt Finn mee naar allerlei bekende plekken, in de hoop dat hij er zich iets van herinnert. Wanneer dat op niets uitdraait, schakelt Karl over op plan B: Finn zo ver mogelijk van Erinsborough weg zien te krijgen. Ondertussen heeft Finn de hulp ingeschakeld van advocate Imogen, en zij adviseert hem om net het omgekeerde te doen. En dat valt niet in goede aarde bij Karl en Ned.

Donderdag 13 augustus 2020 - aflevering 8068

Elly doet er alles aan om haar huwelijk met Mark te redden, maar het lijkt alsof haar zwangerschap het enige is dat hen nog samen houdt. En dan krijgt ze nieuws dat alles op de helling dreigt te zetten. Het ziet ernaar uit dat Finn eindelijk vervolgd zal worden voor zijn daden, maar tot Karls verbijstering zoekt en vindt hij een troostende schouder bij Susan. Paul is ervan overtuigd dat Gary weer iets in zijn schild aan het voeren is en besluit hem in de gaten te houden.

Vrijdag 14 augustus 2020 - aflevering 8069

Elly weet dat ze Mark het slechte nieuws moet vertellen, maar hij kijkt er zo naar uit om eindelijk vader te worden dat ze het niet over haar hart krijgt. Paul volgt Gary tijdens wat volgens hem een louche deal is, maar de ware toedracht van Gary's geheimzinnige gedrag blijkt een nog veel grotere doorn in zijn oog te zijn. Zal hij hem proberen te saboteren? Aaron en David hebben hun zinnen gezet op nummer 32. Maar hoe zal Mark reageren op dat nieuws?



