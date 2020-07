'Buren': week 29 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 13 juli 2020 - aflevering 8045

Mark vertelt Elly eindelijk waar hij zijn hart gaat luchten. En hoewel ze daar begrip voor heeft, wil ze toch liever dat hij dat bij haar doet. Maar Mark weet niet of hij zich daar wel aan zal kunnen houden. Chloe is tot over haar oren verliefd en ziet niet dat Mel een meedogenloze zakenvrouw is, die het haar vrienden en familie heel moeilijk zal maken. Yashvi probeert zich te herpakken, maar dat is moeilijker dan ze had gedacht.

Dinsdag 14 juli 2020 - aflevering 8046

Susan organiseert een etentje om het ijs te breken tussen Karl en Toadie en nodigt ook Paul en Terese uit. Hoewel Paul zich initieel niet op zijn gemak voelt, wordt het een warme avond met als klap op de vuurpijl een gulle donatie voor Sonya's behandeling. Bea verdenkt Harry van de brandstichting in de garage en besluit samen met Ned op onderzoek uit te gaan.

Woensdag 15 juli 2020 - aflevering 8047

Leo probeert Terese te vergeten door zich in het uitgaansleven te storten en zijn verdriet weg te drinken. Maar hij beseft niet dat hij heel wat mensen meesleurt in zijn negatieve spiraal. Wanneer Nell op school te horen krijgt dat ze geen astronaut kan worden omdat ze een meisje is, besluit Sonya ten strijde te trekken. Bea's zoektocht naar de waarheid achter de brand in de garage verloopt moeizaam en heeft niet het gewenste resultaat.

Donderdag 16 juli 2020 - aflevering 8048

Terese en Paul schakelen David en Piper in om Leo weer op het rechte pad te krijgen. Piper slaagt erin Leo op te beuren, maar dan neemt de avond een onverwachte wending. Sheila neemt Susan mee naar een bijeenkomst van haar boekenclub, maar daar heeft ze al snel spijt van. Amy is bereid Gary nog een kans te geven, maar ze stelt hem wel voor een ultimatum. En daar zal Sheila niet blij mee zijn.

Vrijdag 17 juli 2020 - aflevering 8049

Leo wordt wakker met een kater en het voornemen om zich te excuseren bij Piper. Hij gaat ook langs bij Paul, die tot zijn spijt beseft dat de relatie met zijn zoon nooit meer hetzelfde zal zijn. Mark verzint een excuus om opnieuw naar het graf van Kate te kunnen gaan, maar dat valt niet in goede aarde bij Elly. Gary heeft het ultimatum van Amy aanvaard, tot grote ontsteltenis van Sheila.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 17.05 uur op Eén.