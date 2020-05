'Buren': week 21 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 18 mei 2020 - aflevering 8006 (16.00 uur)

Chloe doet haar best om haar gevoelens voor Elly aan de kant te zetten, maar ze kan haar en Mark amper onder ogen komen. Ze ziet zich dan ook verplicht om een hartverscheurende beslissing te nemen. Gary wil absoluut op het rechte pad blijven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Xanthe en dat wil ze vieren met Yashvi en Piper. Maar Yashvi kijkt iets te diep in het glas en brengt zo onbewust het leven van haar eigen moeder in gevaar.

Dinsdag 19 mei 2020 - aflevering 8007 (16.00 uur)

Shane is razend op Gary en reageert zijn angst en woede op hem af. Maar die relatieve opluchting is van korte duur, want Dipi's leven hangt plots aan een zijden draadje. Gary voelt zich schuldig over wat hij Dipi heeft aangedaan en wil het koste wat het kost goedmaken, maar tegelijkertijd moet hij ook van de gestolen goederen zien af te komen én zijn relatie met Amy proberen te redden. En tot overmaat van ramp komt Xanthe te weten wat hij heeft gedaan.

Woensdag 20 mei 2020 - aflevering 8008 (16.50 uur)

Dipi is opvallend mild voor Gary, wat niet gezegd kan worden van Shane. Nu Amy alles heeft verteld aan Paul, vreest Gary voor represailles. Maar Paul, die zelf nog steeds achtervolgd wordt door zijn duistere verleden, reageert niet zoals verwacht. Liz voelt zich uitgesloten door haar dochters en wanneer ze de kans krijgt om Bea's dagboek te lezen, hoeft ze dan ook geen twee keer na te denken. En Susans obsessie met Finn dreigt haar in een wel heel lastig parket te brengen.

Donderdag 21 mei 2020 - aflevering 8009 (16.05 uur)

Wordt Susan vrijgesproken, of wacht er haar een lange gevangenisstraf? Toadie doet er alles aan om haar onschuld aan te tonen, maar haar recente bezoekjes aan Finn vallen niet in goede aarde bij de aanklager. Terese neemt een enorm risico in een poging om Delaney te ontmaskeren. Chloe gaat nog een stap verder in haar maatregelen om haar gevoelens voor Elly te onderdrukken, maar nu stelt ze ook Mark teleur.

Vrijdag 22 mei 2020 - aflevering 8010 (16.05 uur)

Terese is ervan overtuigd dat Delaney door Paul wordt betaald om haar relatie met Leo te ondermijnen en ze is vastberaden om dat te bewijzen. Maar daar moet ze wel heel ver voor gaan. Na de vernietiging van het dagboek lopen de spanningen hoog op tussen Bea en haar moeder. Bea reageert dan ook woest wanneer Liz voorstelt om naar Ramsay Street te verhuizen. Kan Susan voor een compromis zorgen?



'Buren', van maandag tot vrijdag op Eén.