'Buren': week 2 (2021) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 11 januari 2021 - aflevering 8146

Wanneer Leo te weten komt hoe ingewikkeld en delicaat de relatie tussen Paul en Robert is, besluit hij zijn vader de waarheid te vertellen. Paul haast zich naar de gevangenis om David tegen te houden, maar komt oog in oog te staan met zijn zoon. En dat is niet de enige schok die de Robinsons te verwerken zullen krijgen. Bea probeert zich te verzoenen met de relatie van Yashvi en Ned door samen met Finn de dag met hen door te brengen, maar of dat een goed idee is...

Dinsdag 12 januari 2021 - aflevering 8147

De familie Robinson leert een nieuw familielid kennen: Harlow, de dochter van Rob en dus Pauls kleindochter. Terese ontvangt haar met open armen, maar Paul weet niet hoe hij zich moet gedragen. En wat vindt Roxy ervan dat zij nu niet meer in het middelpunt van de belangstelling staat? Dipi en Susan gaan de confrontatie aan met Andrea, en dat loopt niet zoals verwacht. Toadie en Dee zoeken opnieuw toenadering. Wat heeft de toekomst in petto voor deze twee?

Woensdag 13 januari 2021 - aflevering 8148

Toadie en Dee groeien naar elkaar toe, maar Andrea blijft als een donkere wolk boven hun toekomst hangen. Dee wil daar voor eens en voor altijd komaf mee maken, maar Toadie is er minder gerust in. Paul heeft het moeilijk om een relatie op te bouwen met zijn kleindochter en dat Roxy er alles aan doet om Harlow tegen hem op te zetten helpt de zaak niet vooruit. Terese beseft dat ze zal moeten ingrijpen.

Donderdag 14 januari 2021 - aflevering 8149

Toadie zorgt ervoor dat Dee eindelijk haar verleden kan herbeleven. Het is een bijzonder moment voor hen beiden en Dee geniet duidelijk van Toadies warme en zorgzame gezelschap. Zijn haar gevoelens voor hem na al die jaren weer aan het aanwakkeren? Yashvi krijgt de kans om een centje bij te verdienen op de kap van Finn, maar haar plan loopt al snel in het honderd en Bea krijgt de schrik van haar leven.

Vrijdag 15 januari 2021 - aflevering 8150

Na het incident met Alfie bekent Finn eindelijk aan Bea dat hij gevoelens heeft voor haar. Bea is in shock, maar beseft al snel dat die gevoelens weleens wederzijds zouden kunnen zijn. Dee maakt kennis met Toadies kinderen. Dat brengt heel wat emoties naar boven en Susan begint zich af te vragen of dit wel een gezonde situatie is voor Toadie. Chloe zet een ambitieus plan op poten om Pierce weer voor zich te winnen. Maar het is nog maar de vraag of het zal werken.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

