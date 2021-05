'Buren': week 19 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op Eén, de preview lees je hier!

Maandag 10 mei 2021 - aflevering 8223

Yashvi komt te weten wat Scarlett op haar kerfstok heeft en besluit ermee naar de politie te trekken. Ook Pauls onderzoek brengt hem steeds dichter bij de waarheid, maar dan wordt hij betrapt door Terese. Ondertussen begint ook Ned te beseffen dat er iets niet klopt, maar Scarlett is niet van plan hem zomaar te laten gaan. Kunnen de buren alle puzzelstukjes samenleggen en haar ontmaskeren voor het te laat is?

Dinsdag 11 mei 2021 - aflevering 8224

Bea en Yashvi zetten alles op alles om Ned te redden, maar Scarlett is hen te slim af en brengt ook hun leven in gevaar. Het is Halloween en Mackenzie en Harlow besluiten de geest op te roepen van een lerares die in Erinsborough vermoord zou zijn. En dat blijkt een oude bekende te zijn.

Woensdag 12 mei 2021 - aflevering 8225

De buren zijn nog aan het bekomen van het helse avontuur met Scarlett wanneer er een nieuwe bom gedropt wordt: er blijkt een sekstape te circuleren van Amy en Kyle. En dat is niet alleen voor hen een ramp, maar ook voor de reputatie van Lassiters. Kirsha krijgt fantastisch nieuws, maar ze vreest dat haar ouders daar niet hetzelfde over zullen denken.

Donderdag 13 mei 2021 - geen uitzending

Sporza Wielrennen: Circuit de Wallonie

Vrijdag 14 mei 2021 - aflevering 8226

Om de reputatie van Lassiters te redden, moet Terese een stap terugzetten. Maar samen met Chloe doktert ze een gewiekst plan uit om de touwtjes toch in handen te kunnen houden, tot grote ergernis van Paul. Toadie raakt een gevoelige snaar bij Finn en wordt op het matje geroepen bij Susan. Amy worstelt met de gevolgen van de gelekte sekstape. Kyle probeert haar te steunen, maar hij vangt bot.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

