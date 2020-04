'Buren': week 18 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 27 april 2020 - aflevering 7992

Nu Sonya weer veilig thuis is, moet Alice haar duistere plannen opnieuw bijsturen en een versnelling hoger schakelen. En dat zou weleens fatale gevolgen kunnen hebben. Piper begint zich vragen te stellen bij het mysterieuze gedrag van Toadie. Na haar initiële succes bij het herenigen van de Robinsons wil Jane nu ook een etentje organiseren met de hele familie, maar dat blijkt al snel overmoedig te zijn geweest.



Dinsdag 28 april 2020 - aflevering 7993

Toadie maakt zich ernstige zorgen over Sonya. Alles wijst er namelijk op dat ze hervallen is in haar oude gewoontes en dat ze daarover heeft gelogen tegen hem. Maar hij weet niet dat ze ergens moederziel alleen langs de kant van de weg ligt en dat ze dringend hulp nodig heeft. Chloe worstelt met haar gevoelens voor haar toekomstige schoonzus. En Jane zet alles op alles om het goed te maken met Paul.

Woensdag 29 april 2020 - aflevering 7994

Willow arriveert in Ramsay Street en voelt meteen dat er iets niet pluis is. Wanneer ze haar dood gewaande grootmoeder tegen het lijf loopt, vallen de puzzelstukjes al snel in elkaar. Maar kan ze Toadie waarschuwen voor het te laat is? Chloe excuseert zich voor haar gedrag en ziet geen andere optie dan haar gevoelens voor Elly te onderdrukken. En Aaron krijgt schokkend nieuws dat mogelijk gevolgen heeft voor zijn toekomstplannen met David.

Donderdag 30 april 2020 - aflevering 7995

Willow probeert zichzelf tevergeefs te bevrijden en Toadie heeft haar berichtje nog steeds niet gezien. Ondertussen vecht Sonya voor haar leven. Het ziet er dus naar uit dat Alice haar zin zal krijgen... Piper staat er alleen voor in het advocatenkantoor en ze botst op een mysterieus dossier over Leo. Ze legt al snel het verband met Toadies geheime meeting en heeft alle moeite van de wereld om niet snel even een kijkje te nemen in het dossier. Kan ze zich bedwingen?

Vrijdag 1 mei 2020 - aflevering 7996

Piper probeert Leo subtiel aan de tand te voelen over de mysterieuze foto die ze in zijn dossier heeft gevonden, maar ze vangt bot. Wanneer ze de kans krijgt om een kijkje te nemen in zijn computer, kan ze zich dan ook niet bedwingen. Gary's louche bijverdienste brengt hem al snel in nauwe schoentjes. De examenresultaten zijn binnen. Xanthe en Shane zijn in de wolken, maar Yashvi krijgt minder goed nieuws. Komen haar toekomstplannen in het gedrang?



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.