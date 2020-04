'Buren': week 17 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 20 april 2020 - aflevering 7988

Na haar ontslag zoekt en vindt Elly steun bij Chloe, die overweldigd door de emoties een impulsieve beslissing neemt. David wil absoluut dat Aaron zich laat testen, maar Aaron weigert: hij wil zijn familie niet nog meer kopzorgen geven. Susan gaat de confrontatie aan met Jane en wijst haar op haar bedenkelijke beslissingen. Maar Jane is niet van plan zich zomaar gewonnen te geven.



Dinsdag 21 april 2020 - aflevering 7989

Na wat er gebeurd is met Chloe, doet Elly haar uiterste best om Mark te overtuigen van haar liefde voor hem. En hoewel ook Chloe het incident van zich af probeert te schudden, beseft ze maar al te goed dat er meer achter zat. Ondertussen krijgt Mark de resultaten van zijn test, wat Aaron ertoe aanzet zich ook eindelijk te laten onderzoeken. En wanneer Sonya eronderdoor gaat, wordt duidelijk dat het psychologische spel van Alice z'n tol begint te eisen.

Woensdag 22 april 2020 - aflevering 7990

Sonya is helemaal de kluts kwijt. Wanneer een nietsvermoedende Toadie haar achterlaat bij Alice, slaat ze dan ook al snel op de dool. Iets wat Alice maar al te graag laat gebeuren. Gary worstelt met zijn financiële afhankelijkheid van Amy. Kunnen ze tot een regeling komen waar Gary zich minder schuldig bij voelt? En ook Xanthe heeft het moeilijk om haar vader zo hulpeloos te zien en besluit het heft in eigen handen te nemen.

Donderdag 23 april 2020 - aflevering 7991

Toadie is nog steeds op zoek naar Sonya en begint het ergste vrezen. Ondertussen vergt het heel veel van Sonya om aan de verleiding te weerstaan. Betekent dit dat Alice in haar opzet is geslaagd? Gary krijgt een verdachte jobaanbieding die hij in eerste instantie afslaat, tot hij hoort dat Xanthe wil helpen bij het terugbetalen van Amy's lening. Susan krijgt het steeds moeilijker met de gevolgen van haar daden.

Vrijdag 24 april 2020 - aflevering 7992

Nu Sonya weer veilig thuis is, moet Alice haar duistere plannen opnieuw bijsturen en een versnelling hoger schakelen. En dat zou weleens fatale gevolgen kunnen hebben. Piper begint zich vragen te stellen bij het mysterieuze gedrag van Toadie. Na haar initiële succes bij het herenigen van de Robinsons wil Jane nu ook een etentje organiseren met de hele familie, maar dat blijkt al snel overmoedig te zijn geweest.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.