'Buren': week 15 (2020) - PREVIEW

Ook deze week voelen de 'Buren' nog de impact van de coronacrisis in Vlaanderen. En zorgt hier en daar voor een aangepaste programmering waardoor er woensdag en donderdag geen uitzending is.

Maandag 6 april 2020 - aflevering 7978

Wanneer blijkt dat Finn een boosaardig plan aan het uitvoeren was dat haar leerlingen in gevaar had kunnen brengen, slaan bij Susan de stoppen door. Alice kan David overtuigen om haar nog zwaardere pijnstillers voor te schrijven, maar ze is er zich niet van bewust dat Toadie besloten heeft om Andrea's moeder op te sporen. Ontdekt Toadie de link tussen Andrea en Alice voor er slachtoffers vallen?



Dinsdag 7 april 2020 - aflevering 7979

Terwijl Elly Susan probeert te kalmeren, wekt het vreemde gedrag van Bea achterdocht op bij Mark. De vrouwen zien stilaan geen andere optie meer dan hem de waarheid te vertellen. Alice schakelt Dipi in om een zaadje van wantrouwen te planten bij Toadie. Hoewel Aaron en David het maar niet eens raken over de opvoeding van hun goudvis, beginnen ze toch al na te denken over een mogelijke uitbreiding van hun gezinnetje...

Woensdag 8 april 2020 - aflevering 7980

Op aanraden van Mark gaat Susan naar de politie om zichzelf aan te geven. Het ziet ernaar uit dat haar niks zal worden aangerekend, tot ze bezwijkt onder de druk van haar geweten en ze zichzelf aan de galg praat. De situatie heeft ook gevolgen voor de relatie van Mark en Elly. Alice is er meer dan ooit van overtuigd dat Toadie de perfecte man is voor Andrea en ze verzekert haar dochter dat ze er alles aan zal doen om hen weer bij elkaar te brengen.

Donderdag 9 april 2020 - aflevering 7981

Susan moet de gevolgen dragen van haar beslissing om zich te gaan aangeven bij de politie, en die zijn niet mals. Ze krijgt steun van Bea, maar Karl is teleurgesteld in haar en ook de andere buren hebben het moeilijk met wat ze heeft gedaan. Bovendien komt niet alleen haar job, maar ook die van Elly in het gedrang. Pauls kinderen en vrienden hebben een ingenieus plan op touw gezet om hem uit zijn neerwaartse spiraal te halen, maar zal het ook werken?

Vrijdag 10 april 2020 - aflevering 7982

Terese voelt zich onzeker over het leeftijdsverschil tussen haar en Leo en heeft schrik om zich aan hem te binden. Kan Piper haar op andere gedachten brengen? Paul geniet van het gezelschap van Jane, maar slaagt er nog steeds niet in alle negativiteit en jaloezie van zich af te schudden. Aaron en David nemen een belangrijke beslissing over hun toekomst en schakelen de hulp in van Elly, voor wie het een welgekomen afleiding is van haar problemen op school.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.