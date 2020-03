'Buren': week 13 (2020) - PREVIEW

Ook deze week voelen de 'Buren' nog de impact van de coronacrisis in Vlaanderen. En zorgt hier en daar voor een aangepaste programmering waardoor er woensdag en donderdag geen uitzending is.

Maandag 23 maart 2020 - aflevering 7966

Alice slaagt er opnieuw in een wig te drijven tussen Sonya en Toadie. Bovendien manipuleert ze Nell om haar zin te krijgen. Waar zal dit eindigen? Bea gaat op zoek naar een manier om het trauma te verwerken dat Finn haar heeft bezorgd. Piper komt te weten dat Sheila degene is die Cassius heeft verteld over haar mogelijke zwangerschap.



Dinsdag 24 maart 2020 - aflevering 7967

Wanneer Elly en Susan te horen krijgen dat Bea niet is komen opdagen voor haar therapiesessie, gaan ze samen met Xanthe op zoek naar haar. Ondertussen probeert Bea wanhopig een manier te bedenken om te ontsnappen. Voor ze het weten, bevinden de vier vrouwen zich in een levensbedreigende situatie. Alice schakelt Yashvi in voor de volgende stap in haar duivelse plannen en komt op die manier te weten wat Sonya's zwakke plek is.

Woensdag 25 maart 2020 - geen uitzending

Aangepaste programmering

Donderdag 26 maart 2020 - geen uitzending

Aangepaste programmering

Vrijdag 27 maart 2020 - aflevering 7968

Elly, Bea, Susan en Xanthe ondergaan elk op hun eigen manier de gevolgen van het dramatische incident. Elly neemt het voortouw en zorgt ervoor dat ze tot een consensus komen: niemand mag ooit te weten komen wat er is gebeurd. Gary en Amy denken dat ze eindelijk van Paul verlost zijn, maar dan komt hij met een nieuw voorstel op de proppen. Kan Amy het verleidelijke aanbod weerstaan? Ondertussen broeden Terese en Pierce op een plan om Paul te grazen te nemen.



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.