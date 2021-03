'Buren': week 11 (2021) - PREVIEW

Je kan Ramsay Street bezwaarlijk een rustige straat noemen. Hoe mooi de gevels er ook zijn, achter de gesloten deuren is altijd wel spanning en drama te beleven. En van die gebeurtenissen smult Vlaanderen al meer 35 jaar. Benieuwd wat er deze week weer gebeurt? Lees de preview!

Maandag 15 maart 2021 - aflevering 8188

Yashvi en Mackenzie kunnen het goed met elkaar vinden, tot grote ergernis van Harlow, die zich uitgesloten voelt. David heeft het moeilijk met Leo's beslissing om Erinsborough te verlaten zonder hem vaarwel te zeggen. Chloe probeert Pierce na zijn liefdesverklaring uit de weg te gaan, maar hoelang kan ze zichzelf nog wijsmaken dat ze geen relatie met hem wil? En waarom heeft Pierce nog steeds contact met Ebony?

Dinsdag 16 maart 2021 - aflevering 8189

Chloe en Pierce genieten met volle teugen van elkaar en blijken ook uitstekende zakenpartners te zijn. Maar Mark heeft het gevoel dat Pierce iets verbergt en dat blijkt ook zo te zijn. Yashvi probeert zich te verontschuldigen bij Mackenzie nadat ze haar per ongeluk heeft geout voor de hele school. Maar Mackenzie is te gekwetst en wil het op een lopen zetten. Kunnen Shane en Dipi haar overtuigen om te blijven?

Woensdag 17 maart 2021 - geen uitzending

Wielrennen: Nokere Koerse

Donderdag 18 maart 2021 - aflevering 8190

Chloe komt te weten wat Pierce al de hele tijd voor haar verzwijgt en het is niet min. Finn kan niet langer aanzien hoe Elly zijn broer uit haar leven probeert te wissen en gaat de confrontatie met haar aan. Dat is de druppel voor Elly en ze besluit haar spullen te pakken en te verhuizen. Karl slaagt erin te bemiddelen, maar dit is slechts de stilte voor de storm die de Kennedy's te wachten staat.

Vrijdag 19 maart 2021 - geen uitzending

Wielrennen: Bredene Koksijde Classic

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

