'Buren': week 10 (2020) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 2 maart 2020 - aflevering 7955

Leo en Terese moeten de gevolgen dragen van hun stiekeme gedrag. Piper lijkt begrip te hebben voor de situatie, maar Paul verklaart hen de oorlog en zet Leo op straat. Ned moedigt Bea aan om de confrontatie aan te gaan met Cassius. En dat zet haar aan het denken: zou een gesprek met Finn ook een helend effect hebben? Mishti neemt een ingrijpende beslissing die gevolgen heeft voor haar hele familie.

Dinsdag 3 maart 2020 - aflevering 7956 (om 17.40 uur)

In de hoop het verleden achter zich te kunnen laten, neemt Tyler een drastische beslissing: hij wil de confrontatie aangaan met Cassius. Maar is dat wel een goed idee? Piper heeft er alvast haar twijfels bij. Paul wil Amy laten inzien dat Gary geen goede partij is voor haar en dat ze beter af is met Rob. Terese moet wennen aan de snelheid waarmee haar relatie met Leo evolueert.

Woensdag 4 maart 2020 - aflevering 7957

Tyler voelt zich gekwetst door de beschuldigingen van Piper en ook een poging van zijn broers om hem op te beuren draait op niks uit. Aarons rancune tegenover Cassius bereikt een hoogtepunt, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Kan David hem nog tegenhouden? Bea en Ned groeien steeds meer naar elkaar toe.

Donderdag 5 maart 2020 - aflevering 7958

Tyler wordt achtervolgd door de gedachte dat zijn leven in Ramsay Street nooit meer hetzelfde zal kunnen zijn en hij neemt een hartverscheurende beslissing. Terese is ervan overtuigd dat Paul iets aan het bekokstoven is met Pierce en schakelt Chloe in om daarvan bewijzen te verzamelen. David is woest op Aaron en dat zet hem aan het denken. En ondanks haar gevoelens voor hem worstelt Bea met het duistere verleden van Ned. Is een relatie met hem wel goed voor haar mentale welzijn?

Vrijdag 6 maart 2020 - Geen uitzending

Sporza - Tennis: Davis Cup



'Buren', van maandag tot vrijdag om 16.50 uur op Eén.