'Botched Bariatrics' nieuw op TLC

Operaties tegen overgewicht zijn niet zonder risico. Van de ruim 500.000 bariatrische operaties die in de VS worden uitgevoerd, krijgt liefst tien procent te maken met serieuze complicaties zoals misvormingen aan het lichaam of andere pijnlijke bijwerkingen.

Het nieuwe programma 'Botched Bariatrics' volgt enkele van deze patiënten die kampen met de gevolgen van zo’n mislukte operatie en voor wie er geen andere uitweg is dan een nieuwe ingreep. De 46-jarige Latoya is een van hen. Zij is altijd zwaarlijvig geweest, maar kon daar goed mee leven. Toen ze op haar 31e zwanger was en een keizersnede kreeg, zagen de artsen een levensgevaarlijke aandoening in haar darmen waardoor een operatie noodzakelijk was. Aanvankelijk leek dat goed te gaan, totdat zich ineens een enorme zak vormde van circa 5 kilo onder haar lichaam die nu als de pendule van een klok tussen haar benen bungelt. Met alle pijn, ongemak en schaamte van dien. Kunnen de specialisten uit het programma haar helpen met deze fysieke en psychische last?

