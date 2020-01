Boomerang highlights januari 2020

Foto: © Media Tornado/ Boomerang 2019

In 'Dorothy en de Tovenaar van Oz' wordt de kijker meegenomen naar het prachtige en magische land van Oz. Nadat de Boze Heks van het Westen is verslagen, wordt Dorothy benoemd tot Prinses van Smaragdstad.

Met beide voeten stevig op de grond in haar rode schoentjes, gaat Dorothy haar koninklijke verplichtingen met enthousiasme en dapperheid aan. Ze is bereid om ieder probleem in Oz aan te pakken.

DOROTHY AND THE WIZARD OF OZ

VANAF 11 JANUARI

Elke weekend om 12.00 uur

Met haar bekende vrienden aan haar zijde volgt ze het pad met de gele klinkers, op weg naar spannende avonturen die alleen in het land van Oz kunnen gebeuren.

Nieuwe afleveringen van 'Dorothy en de Tovenaar van Oz' zie je vanaf 11 januari elk weekend om 12.00 uur.

BOOMERANG BINGO

VANAF 13 JANUARI

Elke dag om 16.00 uur

Speel Bingo met de Boomerang karakters! Tussen de afleveringen van 'Taffy' en 'De Tom en Jerry Show' door nodigen we alle kinderen uit om Bingo te spelen.

Geniet met heel de familie van 'De Tom en Jerry Show'. In de 11-minuten durende afleveringen volg je de altijddurende strijd tussen de twee meest geliefde personages aller tijden. De stadse omgeving wordt zo nu en dan verruild voor een meer fantasierijke omgeving. De basis van het klassieke kat- en muisspel zorgt keer op keer weer voor eindeloze verwikkelingen, mogelijkheden en tijdloos plezier!

Mevrouw Muchmore woont samen met haar geliefde hond Bentley op een groot landgoed. Wasbeer Scruggs leeft op de vuilnisbelt en ontdekt het rijke huishouden. Hij besluit zich voor te doen als kat Taffy om zo een graantje mee te kunnen pikken van hun rijkdom. Alleen... Bentley weet dat Taffy een wasbeer is en stelt alles in het werk om hem te ontmaskeren!

'Boomerang Bingo' zie je vanaf 13 januari elke dag om 16.00 uur bij Boomerang.

SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY WINTERPLEZIER

t/m 7 januari elke dag om 09.00 uur

Kijk naar je favoriete Scooby-Doo en Tom & Jerry films!

1 januari Scooby-Doo! Mask of the Blue Falcon

2 januari Tom and Jerry: Robin Hood and His Merry Mouse

3 januari Big Top Scooby-Doo!

4 januari Scooby-Doo! Franken Creepy

5 januari Tom and Jerry: Shiver Me Whiskers

6 januari Scooby Doo! Curse of the Lake Monster

7 januari Scooby Doo! Ghastly Goals