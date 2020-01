'Boerenjaar': vanaf dinsdag nieuw op VIER

Of 2019 onthouden zal worden als een 'Boerenjaar' valt nog af te wachten. De droogte was uitzonderlijk. De uitdagingen voor de verschillende boerenfamilies zijn groot, maar de passie waarmee ze hun job doen is nog veel groter.

Dat kan ook niet anders als je weet dat elk jaar 1000 boeren moeten stoppen, omdat ze geen opvolger vinden of omdat het financieel niet meer leefbaar is. 'Boerenjaar' volgt een 10-tal boeren doorheen de seizoenen, de hoogtepunten en de tegenslagen. Want boer zijn is geen nine-to-five job maar een toegewijde way of life.

Gastvrij en gul nemen de gezinnen ons mee in hun intiemste familiekring, waar niet alles uitgesproken is en soms stevige woorden vallen. Waar tradities en ervaring soms botsen met onstuimige jeugdigheid en innovatie. Waar grote risico’s genomen worden. Waar de weergoden oppermachtig zijn. En waar de boeren alles over hebben voor hun land, hun dieren en hun oogst.

Familie Schreurs uit Kozen: Paul (58) en Daan (28).

Stiel: appelen en peren.

'Ik ben zo verliefd op mijn appelen dat er geen plaats meer is voor iemand anders.'

Daan houdt zielsveel van zijn fruit. Hij is jong maar teert op jaren ervaring, want de appel valt niet ver van de boom. Al van kindsbeen af loopt loopt Daan tussen de 25 ha fruitplantages van zijn vader Paul. Ze hebben elk hun eigen stijl en visie op wat wanneer moet gebeuren. Want elk jaar krijgen vader en zoon maar één kans. De oogst is allesbepalend voor hun inkomen. Een hittegolf zoals vorige zomer kan de familie Scheurs een vermogen kosten.

Familie Lowet uit Gutschoven: Erwin (49), Annick (47), Lenka (21).

Stiel: Melkvee en akkerbouw. Samen runnen ze ook een zorgboerderij.

'Wanneer de koningin hier langskomst, zal je hier op de grond geen sprietje stro meer vinden.'

Annick en Erwin zijn een onafscheidelijk duo op de boerderij. Ze houden ongeveer 350 koeien, verbouwen meer dan 100 ha en ze telen kleinfruit. Hun aardappelen, hun aarbeien en hun kersen verkopen ze rechtstreeks aan de klanten op hun boerderij. Ze runnen bovendien een zorgboerderij waar mensen met een zorgbehoefte op passende wijze kunnen meewerken. 2019 was een belangrijk jaar voor hen, want in de zomer kregen ze hoog bezoek van de koningin.

Familie Willems uit Bogaarden: Greet (50), Tienke (28), Eulaly (26), Kamie (19), Robbert (20).

Stiel: Melk- en vleesvee, hoeveslagerij en de markt.

'Toen mijn man in 2006 plots stierf aan een hartaanval zeiden mijn kinderen meteen dat ze me wouden helpen om ons levenswerk verder te zetten. Het is vaak moeilijk geweest, maar ik ben ervan overtuigd dat het de juiste beslissing was.'

Boerin Greet is weduwe en runt de boerderij samen met haar vier kinderen. Ze hebben melk-en vleesvee, hebben een hoeveslagerij en doen wekelijks de markt. Het bedrijf van bijna 50 ha met een 1800 runderen is het levenswerk van Greet en haar man, die in 2006 helaas plots overleed. Gelukkig kon ze de microbe doorgeven aan haar kinderen. Iedereen draagt zijn steentje bij op zijn of haar manier en de familieband is sterk. Boeren is voor hen geen job, maar een way of life.

Familie Cobbaert uit Oedelem: Jan (51), Katrien (48), Elyn (24), Delphine (23), Louis (20).

Stiel: Melkvee en varkens.

Katrien en Jan hebben bijna 1000 varkens en houden ook melkvee. Jan is een gepassioneerde boer, maar ook een echte ondernemer. De bouw van een nieuwe melkrobot is een serieuze investering die hun leven ingrijpend zal veranderen. Hun drie kinderen hebben elk hun eigen blik op de landbouw. Want werken op de boerderij is niet van iedereen de levensdroom.

Michel Hendrickx (52) en Dieter (29) uit Hoegaarden.

Stiel: Aardappelboeren.

'Als je een lekkere chipske proeft, is dat zeker van een van onze aardappelen!'

Michel is een zesde generatie landbouwer. Hij teelt aardappelen voor de friet- en chipsindustrie. Jaarlijks oogst hij tonnen aardappelen, goed voor enkele miljoenen zakjes chips. Michel is trots op zijn levenswerk, zijn boerderij en zijn drie dochters, maar geen van hen wil verder gaan met het landbouwbedrijf. Daarom oogt Michel een beetje op Dieter, op papier zijn assistent, in werkelijkheid een trouwe vriend, die hij bijna beschouwt als een zoon.

Familie Verniest uit Zwalm: Mieke (38), Luc (39), Elena (13), Louise (11), Leonie (8).

Stiel: Melkvee, varkens en een B&B.

'Ik weet wel dat ik moet leren rekenen, maar ik help veel liever mijn mama op de boerderij.'

Mieke is al van kindsbeen zot van varkens. Op de landbouwschool leert ze Luc kennen, een rasechte boerenzoon. Middenin de Vlaamse Ardennen geeft de familie Verniest, intussen uitgebreid met drie dochters, het beste van zichzelf om varkens te kweken. Met meer dan 1000 vleesvarkens en 130 zeugen, een eigen hoevewinkel en een eigen beenhouwerij hebben ze heel wat vlees in de kuip.

'Boerenjaar', nieuw vanaf 7 januari om 21.30 uur op VIER.