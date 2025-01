'Boer zkt Vrouw' over tijgers in bed en grenzen verleggen

In 'Boer zkt Vrouw' maakt Fauve (32) donderdag een moeilijke keuze. Ze besluit uiteindelijk 4 mannen mee te nemen naar haar kinderboerderij, en dus zal ze eerst nog een extra bed moeten toveren.

En terwijl Fauve nog maar aan het begin van het avontuur staat, zet Alberic (58) zijn drie dames in Waasmunster al aan het werk in zijn perengaard. Wanneer de sympathieke fruitboer en Aicha staan te babbelen, komt het jaloers kantje van Nadine boven, ondanks dat haar kinderen haar daar nog zo voor gewaarschuwd hadden. Even later ziet de speelse Nadine haar kans schoon en deelt ze enkele bedgeheimen en fantasieën met Alberic, die verklapt 'een tijgerke in bed' wel te kunnen appreciëren.

In Tienen hebben Joline, Romy en Janne voor het eerst in het huis van boer Yarne (24) geslapen. Die kan niet wachten om aan de dag te beginnen en slijpt de messen. Letterlijk, want hij wil in zijn hoeveslagerij zien welk vlees hij in de kuip heeft. Durven de meisjes een handje toesteken? Joline is 'nogal vies van alles' en durft er niet goed aan beginnen om vlees te versnijden. Minpunten natuurlijk bij een slager, of maakt ze nog een kans?

'Boer zkt Vrouw', donderdag 16 januari om 20.40 uur op VTM.