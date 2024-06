'Boer zkt Vrouw, de reünie': welke koppels zijn (nog) samen?

Zeven boeren gingen een jaar geleden op zoek naar de liefde. Er werd geflirt, gekust ťn er vloeiden ook wat traantjes op televisie. Maar wat is er gebeurd nŗ de romantische trip, toen de camera's stopten met draaien?

Zes maanden na de opnames organiseert Dina Tersago een heuse reünie op de plek waar het voor Bert, Sanne, Michiel, Martijn, Robbe, Niels en Thomas allemaal begon. Ze nodigde alle boeren uit om dé vraag te stellen die op ieders lippen brandt: hoe gaat het nù met hen op liefdesvlak? En uiteraard zijn ook alle wederhelften van de partij. Kwamen er koppels voort uit dit zestiende seizoen van 'Boer zkt Vrouw'? Dina is er om eventuele gebroken harten te lijmen, extra (liefdes)tips te geven én het glas te heffen op de liefde.

Voor boerin Sanne was het avontuur een echte rollercoaster. Zij stuurde haar ‘mannen’ naar huis en besliste om bij haar koeien te blijven in plaats van op romantische trip te vertrekken. Nu krijgt ze bijval van de andere deelnemers. Vooral jeugdvriend Martijn was de afgelopen periode een grote steun en toeverlaat. Dina heeft tijdens de reünie een videoboodschap van Sannes uitverkorenen klaarstaan. Het liefdesverdriet van Jimmy, Robin en Boris is intussen verteerd en ze willen de boerin graag nog iets vertellen. Hun woorden doen Sanne duidelijk deugd. Robin: 'Het was een enorm schoon avontuur. En vergeet niet: op elk potje past een dekseltje.'

Wie heeft dankzij Boer zkt Vrouw de liefde van z’n leven gevonden en wie bleef achter met een gebroken hart? Je ontdekt het zondag in de laatste aflevering van 'Boer zkt Vrouw'.

