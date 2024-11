Bockie De Repper voelt zich helemaal thuis tussen de peuters in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'

Foto: VTM - © DPG Media 2022

In Sint-Martens-Latem mag het altijd nét iets meer en anders zijn. In 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn' dwaalt Bockie De Repper vanavond rond in het piepkleine, feeërieke en gefortuneerde kunstenaarsdorpje aan de oevers van de Leie en duikt hij in de culinaire wereld van de Latemnaars.

Al lijkt Bockie zich nog het meest thuis te voelen tussen de peuters aan tafel in een kinderdagverblijf.



'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', donderdag 21 november om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.