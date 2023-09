BNXT League van start op Play Sports

Het derde seizoen van de BNXT League gaat beginnen en dat zal er anders uitzien dan de eerste twee edities. In Nederland valt er met Amsterdam een ploeg weg, in België komt er met Kortrijk Spurs één bij. Maar ook het competitieformat verandert.

Dit seizoen zullen meer ploegen doorstoten naar de nationale play-offs en zal de BNXT-titel beslecht worden in een rechtstreeks duel tussen de Belgische en de Nederlandse kampioen. Geen BNXT play-offs meer, maar wel een serie van maximum drie wedstrijden die allesbepalend wordt. Goed nieuws voor België?

De eerste 2 edities kroonde het Nederlandse Leiden zich elke keer tot de beste ploeg van de lage landen. De topfavoriet in ons land is het team dat de laatste twaalf jaar Belgisch kampioen werd: Oostende. Vooral door de terugkeer van Sam Van Rossom, de beste Belgische basketbalspeler van de laatste vijftien jaar, is Oostende de grote titelfavoriet.

Of wordt dit eindelijk het jaar van één van de uitdagers, Telenet Giants Antwerp of Luik? Eén ding is zeker: het belooft erg de moeite te worden! Kijk vrijdag 22 september om 20.15 uur LIVE naar de seizoensopener Luik tegen Bergen op Play Sports 1.



BNXT League LIVE op Play Sports:

Vrijdag 22 september, 20u15 Play Sports 1: Luik - Bergen

Zaterdag 30 september, 20u15 Play Sports 5: Leuven - Brussels

Vrijdag 6 oktober, 20u15 Play Sports 2: Kortrijk Spurs - Oostende

Zaterdag 14 oktober, 20u15 Play Sports 2: Bergen - Antwerp Giants

Zaterdag 28 oktober, 20u15 Play Sports 3: Aalst - Limburg United