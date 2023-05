Bloed, zweet en veel tranen tijdens gevechten in 'Special Forces: Wie Durft Wint'

In aflevering 3 van 'Special Forces: Wie Durft Wint' krijgen de rekruten van de opleiding letterlijk en figuurlijk zware klappen te verwerken. En deze keer niet alleen van de Special Forces-operatoren die hen tot het uiterste drijven.

Voor het eerst moeten ze ook geweld gebruiken tegen mekaar, en dat valt sommigen zwaar.

De 8 overgebleven rekruten worden compleet afgemat, alvorens ze onderworpen worden aan een van de meest gevreesde tests in de opleiding Special Forces: de milling. Gedurende 1 minuut moet elke rekruut agressie durven tonen in een één op één boksgevecht met cheffen Kevin en Greg. Een zware beproeving die op iedere deelnemer een grote impact heeft. De tranen lopen, bloed vloeit.

Eerder op de dag had politiek journalist Hannelore Simoens enorme last van haar rug, die ze vier jaar geleden brak bij een auto-ongeval. Maar Simoens is een doorzetter. 'Ik woon al 15 jaar in Brussel en je maakt wel af en toe iets mee, je moet al eens heel snel gaan lopen voor vervelende mannen. En ik vind het wel belangrijk als vrouw dat je iets kan als verdediging en dat je wel iet of wat weet hoe je moet reageren.' Hannelore vecht voor wat ze waard is.

Geen tijd voor troost echter, want de opleiding kent geen genade. In de sprookjesachtige omgeving van de Marokkaanse Draa vallei moeten de rekruten ditmaal ook tegen elkaar agressie en daadkracht tonen. Voor ex-judoka Dirk Van Tichelt een opdracht die binnen zijn comfort zone ligt. Het tegenovergestelde is waar voor zijn tegenstander Davy Parmentier: 'Geweld is echt niet aan mij besteed. Niet, nul. Ik kan niet boksen, dat is echt onmogelijk. Ik zou nooit mensen een klap kunnen geven. Als ik in een ruzie zit, is mijn instinct: weglopen.'

Maar dat kan nu natuurlijk niet. Dag drie komt dan ook heel zwaar binnen. Wie blijft overeind, en wie moet de handdoek in de ring gooien?

'Special Forces: Wie Durft Wint', maandag 15 mei om 20.35 uur bij VTM.