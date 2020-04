'Blind Gekocht' staat woensdag voor een grote uitdaging

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

In aflevering 5 van 'Blind Gekocht' maakt Dina kennis met Sandra en Michael. Het koppel wil zo snel mogelijk uit hun huurappartement in Oudergem om verschillende redenen, maar de belangrijkste drijfveer is de dochter van Michaels overleden zus Isaura.

Om haar een tweede thuis te kunnen geven, hebben ze een extra kamer nodig. Als peter van Isaura wil Michael zijn belofte zo snel mogelijk kunnen waarmaken, maar door hun drukke jobs is het al vier jaar zeer moeilijk om huizen te gaan bezichtigen in de regio van Oudergem en Overijse. En als het dan toch eens lukt, zien ze de huizen voor hun neus weggekaapt worden. De druk is hoog voor Béa en ondanks het mooie budget van 500.000 euro maakt ze zich toch wat zorgen: 'Dit is één van de duurste regio’s in Vlaanderen. Woningen en villa’s van 600.000 euro en meer worden hier zelfs gewoon verkocht op basis van foto’s. Dat is waanzin he! Dit wordt de moeilijkste uitdaging tot nu toe.'

Voor Mila en Mathias is er licht aan het einde van de lange tunnel, want na maanden wachten krijgen ze eindelijk hun nieuwe woning te zien, in Lotenhulle. Het koppel wilde niet wijken uit centrum Aalter, maar lieten zich toch overtuigen door Bart en Béa om hun zoekgebied wat te verruimen en zo meer waar te krijgen voor hun geld. 'De locatie was belangrijker dan we zelf misschien gedacht hadden in het begin. Het is niet onoverkomelijk, maar als initiële reactie zal ik wel een beetje ontgoocheld zijn', geeft Mathias toe. En omdat ze al toegevingen hebben gedaan op vlak van locatie, verwachten ze nu wel echt het interieur van hun dromen. Alle druk ligt nu bij Bart…

'Blind Gekocht', woensdag 22 april om 20.35 uur op VIER.