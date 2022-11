Blijft sterspeler Tourist LeMC ongeslagen in 'BV Darts'?

In de BV League van 'BV Darts' liggen Hans 'The Spartan' van Alphen en Tourist 'Samurai' LeMC op ramkoers richting finale. Hans imponeerde tot nu toe in de BV League en kan tot dusver het maximale aantal te behalen legs achter zijn naam schrijven.

Klassebak Tourist toont zich in dan weer de te kloppen man die doorheen heel het 'BV Darts' toernooi nog geen enkele match verloor. Maar gooit Hans tijdens de derde wedstrijddag van de BV League opnieuw dijken van wedstrijden of kan tegenstandster Jamie-Lee Six toch enkele legs afsnoepen? En walst de ongeslagen Tourist over uitdagers Maksim Stojanac en Jamie-Lee of delft hij eindelijk eens het onderspit? De BV Darters strijden tot de laatste snik, want elke gewonnen leg kan het klassement van de BV League door elkaar schudden en enkel de top vier stoot door naar de finale.



Voor ze hun pijlen scherpen snuiven Maksim Stojanac, Toursist LeMC en Elke Clijsters de sfeer op tijdens het Belgian Darts Open toernooi. De BV Darters supporteren voor hun coach Kim ‘The Hurricane’ Huybrechts, die het opneemt tegen de rest van de absolute wereldtop. Als een echte sterspeler wordt Kim warm onthaald door de joelende menigte supporters en speelt hij de pannen van het dak. Maksim, Tourist en Elke kunnen hun ogen niet geloven. 'BV Darts', donderdarts 24 november om 20.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM.GO.