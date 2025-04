Black Box Revelation-zanger Jan Paternoster brengt rock-'n-roll naar halve finale 'Celebrity MasterChef Vlaanderen'

De eindsprint naar de finale van 'Celebrity MasterChef Vlaanderen' is nu echt ingezet. Vier chefs zijn nog in de running, maar dat betekent ook dat er iemand de keuken zal moeten verlaten.

Bert, Sarah, Daphne en Koen krijgen dit keer de opdracht van Black Box Revelation-zanger Jan Paternoster: twee rock-‘n-roll gerechten voor zowel voor als na een concert. Bert is alvast erg vastberaden: 'Fuck de Olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’. Nee!' ​ Wie mag het applaus in ontvangst nemen? En wie mag er geen bisnummer spelen?

'Celebrity MasterChef Vlaanderen', maandag 14 april vanaf 21.15 uur op Play4 en GoPlay.