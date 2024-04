Bij Cartoonito is elke dag in april een feest dankzij je favoriete series

Alice is een meisje van zes dat een magische sleutel heeft ontdekt waarmee ze naar Wonderland kan reizen! In dit wonderbaarlijke land beleeft ze allerlei avonturen met haar beste vriend Lewis, een wit konijn dat kan praten.

Samen ontdekken ze wat er allemaal in dit betoverende land te beleven valt en ontmoeten ze knotsgekke personages zoals de Koningin, Chester de kat en Tweedle-Dum en Tweedle-Dee.

Ga vanaf 8 april elke dag mee op avontuur met Alice en Lewis om 15.30 uur op Cartoonito!

WIJ HOUDEN VAN TOM EN JERRY

Vanaf 15 april

Er hangt liefde in de lucht! Vooral die voor Tom en Jerry. Er is geen betere manier om je dag te beginnen dan met de klassieke grappen en avonturen van dit iconische duo.

Geniet daarom deze maand vanaf 15 april elke dag om 7.00 uur van Tom & Jerry shows en films op Cartoonito.

MOLMANS: KRONKEL EN MANNY

Vanaf 8 april

Molmans is een kleurrijke en hartverwarmende serie, waarbij in elke aflevering een echt gemeenschapsgevoel heerst. Tijdens zijn avonturen krijgt Molmans te maken met verschillende thema’s zoals vriendschap en recycling. De serie weeft deze thema's op een speelse manier in de verhaallijnen, waardoor het niet alleen een plezier is om naar te kijken, maar ook waardevolle lessen leert.

Dertien korte filmpjes van de 'Molmans' show zijn verspreid over het reguliere schema op Cartoonito!

KNUFFELEN MET TEDDY!

Heb je zin in knuffels? Het is knuffeltijd op Cartoonito! Neem er je geliefde teddybeer bij en sluit je aan bij Mr. Bean tijdens gezellige ochtenden vol knuffels met zijn beste vrienden.

Bekijk de afleveringen van 'Knuffelen met Teddy!' elke dag om 6.00 uur op Cartoonito!