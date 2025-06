Bezorgdheid bij Annelies en Cyriel in laatste aflevering van 'Blind Gekocht'

Experten Sophie en Dorien hebben een huis gevonden voor Annelies en Cyriel, net buiten hun favoriete regio Mechelen. Samen met Jani gaan ze voor de eerste keer op huisbezoek, maar er gaan toch enkele alarmbellen af. Vooral het schijnbare ruimtegebrek baart het jonge gezin zorgen.

Ook de badkamer valt eerder klein uit en de zolder is onbruikbaar als kamer. 'Hier ben je niks mee. Ik snap niet hoe ze alles hierin gaan krijgen', zegt Annelies zichtbaar bezorgd. Bovendien zit er ook asbest in het dak en er is momenteel geen budget voorzien om dit aan te pakken.

De andere koppels zitten ondertussen al een tijdje in hun nieuwe huis. Daan, Sophie en Dorien gaan hun werk van het zevende seizoen bewonderen en ontdekken samen met de kijker of alles nog hetzelfde is gebleven. Zijn er al klusjes gebeurd? Wie heeft zich gewaagd aan aanpassingen? En voelt hun nieuwe huis ook als een echte thuis?

'Blind Gekocht', maandag 23 juni om 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.