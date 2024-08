B&B-uitbaters wanen zich in Schotland in een nieuwe week van 'Met Vier in Bed'

De B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' starten een nieuwe week in de Haspengouwse fruitstreek, en meer bepaald in het pittoreske Riems. Op het dorpsplein zijn ze te gast in het vakantiehuis Time-Out van het vrolijke koppel en 'vakantiemakers' Sissi en Marc.

In hun prachtig gerenoveerde hoeve staan de klokken letterlijk stil, want de gasten moeten maar één ding doen: vertragen en even ontsnappen van alle stress en drukte. Met speciale loopfietsen nemen ze hun gasten dan ook mee naar een prachtige plaats waar de tijd helemaal heeft stilgestaan…

Wie een time-out zoekt tussen de betoverende Scheldepolders in het Waasland, kan in Verrebroek terecht in het moderne Trusthotel van Veerle en Peter. Het koppel leerde elkaar kennen in de hotel- en toerismeschool, en heeft samen al vele watertjes doorzwommen. Zo kreeg Peter met een zware burnout te kampen. Het koppel is nu dan ook erg trots op hun hotel in haventhema, waar ze hun gasten het vertrouwen geven om alleen in te checken. Maar voor de gasten helemaal tot ‘trust’ kunnen komen, willen Veerle en Peter hen eerst een stukje Waasland tonen. Met een wel heel opvallend vervoersmiddel nemen ze hun gasten mee doorheen de prachtige natuur in het land van Waas.

Op woensdag zijn de B&B-uitbaters te gast in de Vlaamse Ardennen. B&B Au Porte De Bonheur in Zwalm baadt in een oase van rust en luxe en is het levenswerk van Carine en Guido. Het was Carines grote droom een B&B te openen, Guido maakte het plaatje compleet met een luxueuze wellness. Nadat de gasten de wellness uitvoerig testen, worden ze door Carine en Guido uitgenodigd voor een boottocht op de Leie. Daarbij kan een glaasje bubbels uiteraard niet ontbreken.

De B&B-uitbaters sluiten de week af in de Westhoek. In Poelkappele toverden Stijn en Nele het oude gemeentehuis om tot een grote B&B met maar liefst 13 kamers en een restaurant. Om de competitie op scherp te stellen, nemen ze hun concullega’s mee naar het land van de ruitjes, kilten en scherpe zagen: Schotland. Ze dagen hun gasten uit voor een potje Highlandgames in eigen tuin. Wie slaagt er - gehuld in traditionele Schotse klederdracht - in om als eerste een dikke boomstam door te zagen en wie werpt het hoefijzer het snelst op z’n plek? Maar dé hamvraag van de week: wie verzamelt de meeste bedjes en mag de ‘Met Vier in Bed’-trofee aan de deur van zijn B&B-hangen?

'Met Vier in Bed', van maandag 5 augustus tot en met donderdag 8 augustus bij VTM.