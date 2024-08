B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' wanen zich in een sprookjeswereld

De B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' starten een nieuwe week op een steenworp van het pittoreske Durbuy, in B&B Le Manoir d'Ange. Daar worden ze door Chris en Didier ontvangen in een schilderachtig kasteeltje en wanen ze zich meteen in een sprookjeswereld.

Dat zorgt voor een ietwat aparte ontdekking van de kamers… Na de kennismaking ontdekken de B&B-uitbaters de Ardeense natuur op een elektrische mountainbike. De avond wordt vrolijk en al zingend afgesloten rond de piano. Music maestro!

Op dinsdag trekken de B&B-uitbaters naar het idyllische Waalse dorpje Spontin. Midden in de natuur openden Karen en Mario er nog niet zo lang geleden B&B Le Bouchat. Ze verwennen hun gasten met heerlijk eten en een verfrissende duik in het zwembad. En dat alles met een adembenemend uitzicht op de natuur. Als kers op de taart trakteren Karen en Mario hun concullega’s op een bezoekje aan de brouwerij van Purnode.

In het West-Vlaamse Ieper worden de B&B-uitbaters op woensdag ontvangen in Hotel Nicolas, uitgebaat door het jonge koppel Michael en Marieke. Zij groeiden op in een horecanest en namen de B&B - mét sterrenzaak - over van Michaels ouders, die er nog dagelijks een handje toesteken. Michael en Marieke nemen het gezelschap mee naar een oldtimer garage in de buurt, waar ze een nostalgisch ritje in één van de luxewagens maken.

De B&B-uitbaters sluiten de week af in ‘het Venetië van het Noorden’. Peter en Siel, vader en dochter, stampten in hartje Brugge het prachtige Maison Brunon uit de grond. Dit historische pand vol authentieke elementen was ooit het huis van stadsarchitect Jean-Brunon. En zijn ziel voel je nog steeds in de adembenemende B&B.

'Met Vier in Bed', van maandag 12 augustus tot en met donderdag 15 augustus om 20.35 uur bij VTM.