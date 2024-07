B&B-uitbaters uit 'Met Vier in Bed' trotseren de weergoden én een reuzenijs

Van ploeteren in de Ardeense modder tot een overdosis aan ijsjes en vlaai in Limburg. De B&B-uitbaters trekken er weer op uit voor een nieuwe week 'Met Vier in Bed'.

Koen en Ines ruilden het gejaagde leven in Antwerpen om voor de rust van de bossen in Libin. In Ma Bauge verwennen ze hun gasten met de schoonheid van de natuur rondom. Meer zelfs, Koen en Ines hebben er een missie van gemaakt om hun liefde voor de Ardeense natuur met hun gasten te delen. 'Stap eens uit die ratrace en in het bos', klinkt het bij het koppel. Die prachtige natuur verkennen de gasten per step, al moeten ze daarbij de weergoden én bijhorende modder trotseren.

Vanuit de Ardennen trekken de B&B-uitbaters op dinsdag naar Limburg, waar ze ook de dagen nadien vertoeven. In de schaduw van de imposante Basiliek van Tongeren en onder toeziend oog van het standbeeld van Ambiorix, ontvangen Mario en Katinka hun concullega's in Logies Mario. Mario - 'de Sergio Herman onder de ijsmakers' - en Katinka hebben een grote liefde voor Italië én Italiaanse gelato. Dat zullen de gasten geweten hebben. Ze smullen niet alleen van het huisgemaakte ijs, maar leren het ook zelf maken. Wie durft de grote ijschallenge aangaan en kan een reuzenijs in tien minuten tijd verorberen?

In Beringen, bekend om de oude steenkoolmijnen, worden de B&B-uitbaters op woensdag verwend in boetiekhotel Burgemeesterhuys. In het vroegere huis van de Beringse burgemeester ontvangen Marlinda en Wim hun gasten alsof het zelf burgemeesters zijn. 'Wat een grande chique, ik voel me net een koningin', klinkt het verwonderd wanneer de gasten arriveren. Na een koninklijk ontbijt kuieren de B&B-uitbaters door ‘Blueberry Fields’, een prachtig domein waar blauwe bessen geweekt worden. En daar hoort natuurlijk een heerlijke bessencocktail bij.

De B&B-uitbaters eindigen de week tussen de ezels, konijnen en geiten. Die horen bij Luna Logies in Lanaken, met hart en ziel uitgebaat door Claudia en Frank. Een ideale plek om tot rust te komen, maar Claudia en Frank kiezen voor actie en gaan met hun gasten raften op de Maas. Als dat maar goedkomt, want Marilda heeft een haai gespot…

'Met Vier in Bed', maandag 15 juli tot en met donderdag 18 juli om 20.35 uur bij VTM.