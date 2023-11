'Belpop' sluit de reeks af met tweede deel over Belgische Eurodance

Eind jaren '90 heeft de Belgische dancescene haar kinderziektes overwonnen. De mooie playbackende frontvrouwen van de beginjaren zijn vervangen door mooie zangeressen met sterke stembanden.

Van de UK, US tot Brazilië, overal voeren Belgische dance- en tranceformaties de charts aan. Maar dat buitenlandse succes heeft soms een donkere keerzijde. De druk op de artiesten is verstikkend, zangeressen worden als producten behandeld en het geld blijft vaak aan de verkeerde handen plakken. De Belgische pers volhardt in zijn rol van koele minnaar. De nieuwe gitarist van dEUS is vermeldenswaardiger dan een uitverkocht stadion met 60.000 dance fans.

Regi Penxten trekt zich niets aan van de tegenkanting en staat in 2006 met een live-bezetting van Milk Inc. in een uitverkocht Sportpaleis. In 2009 stunt hij opnieuw wanneer hij de Werchter Pyramid Marquee laat ontploffen en de criticasters het nakijken geeft. Sinds 2008 heeft het jaarlijkse muziekevenement I love the nineties in de Ethias Arena een ware Eurodance-revival op gang getrokken. Heel wat bands uit de jaren ’90 beleven een tweede jeugd.

Deel 2 met onder andere Milk Inc., Sylver, Lasgo, Kate Ryan, Ian Van Dahl en Fiocco.

Met getuigenissen van Geert Sermon, Katia Vlerick, Jean-Paul De Coster, Silvy De Bie, Wout Van Dessel, Peter Luts, Kate Ryan, Annemie Coenen, Jessy De Smet, Stefan Wuyts, Ray Slijngaard, Pat Krimson, Regi Penxten en Filip Vandueren.

