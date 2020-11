'Belpop 10' maandag over The Radios

Foto: Canvas - © VRT 2020

Eind jaren '80 vormen The Radios 's lands eerste en meteen ook meest succesvolle boysband ooit. De groep rond Bart Peeters is een wonderlijk amalgaam van de meest diverse muzikanten: de zoetgevooisde broers Ronny en Robert Mosuse, topdrummer Marc Bonne, toetsenist met jazzroots Alain Van Zeveren en rockgitarist Dany Lademacher, die furore maakte bij Herman Brood.

Met de licht hyperkinetische Peeters als frontman, meesterbrein en regisseur van het geheel, blijkt die vreemde mayonaise wonderwel te pakken. Dankzij monsterhits als I‘m into folk, Gimme love, Teardrops en She goes nana groeien The Radios begin jaren ‘90 uit tot een internationaal popfenomeen. Hoewel ze zelf nog het meest versteld staan van die status, spelen ze de rol van popsterren en meisjesidolen met verve.

Ondertussen draagt de groep evenwel een loodzwaar geheim met zich mee: Robert Mosuse heeft een onbehandelbare hersentumor. Maar muziek is zijn grootste bron van geluk en Robert wil de tijd die hem rest op het podium staan. De fans hebben geen idee.

In 1994, op het hoogtepunt van hun succes, leiden interne strubbelingen uiteindelijk tot de split van The Radios en gaan ze elk hun eigen weg. In 2000, op dertigjarige leeftijd, verliest Robert zijn strijd tegen kanker.

Anno 2020 hopen fans en concertorganisatoren nog altijd vurig op een reünie, maar zonder Robert is dat voor de overige Radios geen optie.

Met getuigenissen van Bart Peeters (muzikant), Stijn Peeters (broer en manager van Bart), Suz Van Boeckel (moeder van Bart en Stijn), Jean Blaute (muzikant), Jan Leyers (muzikant en producer), Hugo Matthysen (muzikant), Anneke Bellens (echtgenote van Bart Peeters), Ronny Mosuse (muzikant), Dany Lademacher (muzikant), Rik Tubbax (manager The Radios), Marc Cambré (stagemanager).

'Belpop 10', maandag 2 november om 21.20 uur op Canvas.