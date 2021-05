België kijkt passionele Italianen en stugge Duitsers in de ogen tijdens tweede week 'Match van de Waarheid'

Voetbalquiz 'Match van de Waarheid' is aan zijn tweede week toe. Zullen ItaliŽ of Duitsland de zegereeks van de Belgen doorbreken of gaat captain Erik Van Looy gewoon op zijn elan verder?

De Squadra Azzuri, dat is niet alleen volksliederen die passioneel uit volle borst gezongen worden.

Italië is ook altijd al een lastige klant geweest voor de Duivels. Gelukkig kan bondscoach Erik Van Looy op een sterk team rekenen. Franky van der Elst scoorde slechts 1 goal als Rode Duivel, maar is met zijn 86 caps, 4 WK’s en 2 Gouden Schoenen een voetbalicoon. Hij wordt bijgestaan door schrijver Herman Brusselmans die ooit als de ‘Hazard van Hamme’ aan de vooravond van een profcarrière stond bij Sporting Lokeren. De sterke Belgische ploeg neemt het op tegen Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens die bij Napels 4 leden van de Italiaanse nationale ploeg onder zijn teammates mag rekenen. Het Napels van Diego Maradona is ook de stad waar voetbalcommentator Filip Joos zijn liefde voor Italië opdeed. Het belooft een strijd op het scherpst van de snee te worden.

Kan teamcaptain Pedro Elias eindelijk zijn eerste interland winnen? Waarom is het de Italiaanse kapitein die met alle aandacht wegloopt op een foto van Cristiano Ronaldo en heeft Franky van der Elst werkelijk een discotheek onveilig gemaakt met schunnige uitspraken? Welk meubel is sinds 1975 verplicht in elke Italiaanse badkamer? Deze en andere voetbalweetjes staan op het menu van alweer een boeiende 'Match van de Waarheid'.

Donderdag 27 mei 2021: België-Duitsland

Het is al van 1954 geleden dat België Duitsland kon verslaan. Lukt het vandaag wel? Duitsland beschikt alvast over een erg sterk team. El Sympatico Jean-Marie Pfaff is een levende legende in München en ver daarbuiten en kan rekenen op de steun van de in Duitsland gevierde acteur Filip Peeters. Het kan bijna niet meer fout lopen voor kapitein Pedro Elias. Tenzij oud-Karlsruhespeler Gunther Schepens en oud-Royal Knokke FC-speler Rik Verheye roet in het eten gooien. Bondscoach Erik Van Looy zal alvast de teugels strak in handen moeten houden met een Buffalo en een Club Brugge-fan in hetzelfde team.

Boeiende quizvragen zullen bepalen wie de winnaar wordt.

Van wie kreeg Filip Peeters ooit een boze blik toen hij hem tackelde in een match voor het goede doel? Welke Rode Duivel leende ooit de Fiat Panda van een buurman om tijdig op training te raken? Schuilt er een Jean-Marie Pfaff in Rik Verheye? En wie loopt al enkele jaren met een streepjescode op de arm? Je leert er alles over in deze ongemeen spannende clash tussen België en de Mannschaft.

'Match van de Waarheid', dinsdag en donderdag om 20.15 uur op Play Sports Open