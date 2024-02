Bekijk nu de teaser van 'Het Onbekende' met Axel Daeseleire

In het mysterieuze spelprogramma 'Het Onbekende' neemt Axel Daeseleire een groep onbekende Vlamingen mee op avontuur waar ze voor een aantal moeilijke keuzes komen te staan.

De twist in het verhaal? Ze weten niet waarvoor ze kiezen, enkel dat de uitkomst iets bekend of onbekend is. Spelen ze dan op veilig of nemen ze risico's? Moeilijke keuzes als je zelfs de spelregels niet kent. De enige zekerheid is dat één kandidaat op het einde met een geldprijs naar huis gaat. Presentator Axel Daeseleire licht nu al een tipje van de sluier in de teaser van 'Het Onbekende'. Of toch niet helemaal…

In 'Het Onbekende' gidst Axel Daeseleire enkele onbekende Vlamingen door een groots avontuur in het buitenland. Tijdens de reis zet hij hen voortdurend voor de keuze: kiezen voor het vertrouwde of voor het onbekende? In deze psychologische afvalrace weten de dappere kandidaten niet wat te verwachten. Het spel kan op elk moment een onverwachte wending nemen, waardoor de emoties hoog oplopen. Ze krijgen dilemma’s voorgeschoteld en kunnen geld verdienen. Ze moeten overleven zonder te weten wat het volgende is. Wie durft te kiezen voor de onbekende weg in een avonturenprogramma waarbij niemand weet wat de regels zijn? Het wordt een ware test van durf en karakter. Uiteindelijk gaat slechts één iemand naar huis met de geldprijs.

'Het Onbekende' is een nieuw spelprogramma van de makers van 'De Verraders'. De VTM-reeks is vanaf 8 februari volledig te bekijken op Streamz en later wekelijks op VTM.