Béa in shock na te late beslissing in 'Blind Gekocht'

In de voorlaatste aflevering gaat het 'Blind Gekocht'-team voor Sophie en Jelle op zoek naar een waardig alternatief voor de conciërgewoning van een idyllisch kasteel. Sophie en Jelle willen wel enkel een huis in Wetteren en dat maakt de opdracht extra lastig.

Er staat nochtans een ideaal huis te koop in deelgemeente Westrem, amper 1 kilometer buiten de strikt opgelegde zoekregio. Na een telefoontje van Kobe, geven ze hun goedkeuring om de zoekregio uit te breiden, maar niet veel later komen ze plots terug op die beslissing. Tot overmaat van ramp heeft Béa de woning zonet gekocht …

'Jelle en ik hebben nog eens goed nagedacht over de regio waar we willen wonen. We hebben een beetje spijt van ons laatste telefoontje. Bij een opwelling van het moment hebben we gezegd dat alles met postcode 9230 ok was voor ons. Nu hebben we samen besloten dat we het toch niet zien zitten om in deelgemeente Westrem te wonen', laat het koppel via sms weten. Béa is zichtbaar in shock van het berichtje: 'Er is geen weg meer terug. Het compromis is getekend … Tenzij we een schadevergoeding van 10% betalen…' De locatie zou dus wel eens voor een grote teleurstelling kunnen zorgen.

Esli en Silke hebben heel goed kunnen sparen de voorbije jaren. Na veel twijfels en met pijn in hart gaven ze hun zuurverdiende centen af en legden ze hun woonlot in handen van Kelly en Béa. Bij de eerste reveal zagen ze vooral nog veel werk. Zijn ze uiteindelijk in de wolken van hun gerenoveerde pand of wordt het een koude douche?

Kristine, Yanna, Lara, Lizi en Desmond kregen enkele weken geleden hun twee nieuwbouwwoningen te zien. Er is echter één groot probleem: er is geen plaats voor Lara. Of dat denken ze toch. De familie heeft ook erg veel spullen die ze moeten kunnen opbergen en ook dat lijkt dus een issue te worden. Meer dan Bart gedacht had. 'We gaan veel meer moeten wegdoen en dan nog gaat het niet gemakkelijk zijn voor Bart', vertelt Lara. 'Ik zie het echt niet. Zelfs al zou je de muren openbreken, dan nog zie ik het niet.'

'Blind Gekocht', woensdag 2 juni om 20.35 uur op Play4.