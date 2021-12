BBC First viert bijzondere kerst met drie X-mas specials

Naast de onlangs aangekondigde premières van 'Ragdoll', 'The Watch' en 'Vienna Blood' seizoen 2 in december, zijn er ook drie gloednieuwe kerstspecials van BBC First's favoriete Britse series, waaronder 'Call the Midwife', 'All Creatures Great and Small' seizoen 2 en de allereerste 'Death in Paradise' kerstspecial.

Voorafgaand aan 'Call the Midwife' seizoen 11, zendt BBC First de kerstspecial uit die zich afspeelt in de swingende jaren zestig. De eenmalige aflevering bevat een winterbruiloft en een van de drukste kerstdagen ooit in het kraamhuis. Comfort-kijken op zijn best!

De allereerste lange kerstspecial van 'Death In Paradise', waarmee het tiende seizoen wordt afgesloten, wordt ook deze kerstperiode uitgezonden. De aflevering belooft niet alleen caribische zonneschijn met kerst, maar heeft ook een groot aantal gaststerren naast de bekende cast in petto.

Ten slotte, is er ook de kerstspecial van de hitserie 'All Creatures Great and Small' seizoen 2 waarin in James en Helen in Darrowby worden gevolgd in de voorbereidingen van de kerstperiode en alle ups en downs die het feestseizoen voor hen met zich meebrengt in beeld worden gebracht.

'Call the Midwife Christmas Special' gaat in première bij BBC First op maandag 27 december om 19.00 uur

Seizoen 11 begint met een kerstspecial die zich afspeelt in december 1966. Het belooft een memorabele kerst te worden in Nonnatus House als Lucille (Leonie Elliott) en Cyril (Zephryn Taitte) zich voorbereiden op hun winterhuwelijk. Het Nonnatus team krijgt te maken met hun drukste Kerstdag ooit als het Kraamhuis ook nog eens vol zit met aanstaande moeders, elk met hun eigen uitdagende cases. Gelukkig is moeder Mildred (Miriam Margolyes) aanwezig om het team te steunen.

'Death in Paradise Christmas Special' gaat in première bij BBC First op woensdag 29 december om 21.00 uur

Het is Kerst op Saint Marie dus Neville bereidt zich voor om naar Manchester te gaan om kerst met zijn familie door te brengen. Zijn plannen worden echter abrupt gewijzigd wanneer een miljardair onder mysterieuze omstandigheden overlijdt. De zaak wordt nog vreemder als een taxichauffeur in Londen een kerstkaartje ontvangt met een onheilspellende boodschap die de hele zaak op zijn kop zet. Zal dit voor Neville en het team een zaak zijn die ze samen kunnen oplossen?

Na de cliffhanger van het tiende seizoen, die iedereen in spanning liet zitten, vertrekt Florence voor Kerstmis, waardoor het team een mankracht minder heeft. Daarom besluit de commissaris de hulp in te roepen van gepensioneerd agent Dwayne Myers (Danny John-Jules). Samen met Marlon gebruikt Dwayne zijn unieke stijl van politiewerk om de zaak te helpen onderzoeken. Het tweetal is op zichzelf aangewezen en worstelt met het beste plan van aanpak om een verdachte aan te houden. De spanningen lopen op, maar zullen ze met kerst beseffen dat ze meer op elkaar lijken dan ze eerst dachten?

De vaste cast (Ralf Little, Joséphine Jobert, Tahj Miles, Don Warrington en Elizabeth Bourgine) wordt voor deze feestelijke aflevering versterkt door Danny John-Jules als de charismatische ambtenaar Dwayne Myers. De gasten line up wordt daarnaast verder aangevuld door Mathew Baynton ('Ghosts'), Juliet Stevenson ('Riviera'), Stanley Townsend ('Informer'), Jocelyn Jee Esien ('Jack & The Beanstalk: After Ever After'), Anthony Calf ('Poldark'), Tessa Bonham Jones ('The Trial of Christine Keeler'), Elizabeth Tan ('Emily in Paris') en Tariq Jordan ('Law and Order: UK').

'All Creatures Great and Small Seizoen 2 Christmas Special' gaat in première bij BBC First op dinsdag 28 december om 21.00 uur

Het is Kerstmis in Darrowby en Helen en James komen tot het besef dat ze nog niet hebben afgesproken waar ze Kerstdag zullen doorbrengen. Mrs Hall verwacht hen in Skeldale en Jenny in Heston Grange. Het koppel wil geen van beiden teleurstellen. De hele situatie zorgt voor grote vraagtekens over hoe hun levens in de toekomst zullen zijn.

Wanneer een geliefd huisdier ernstig ziek wordt, moet Siegfried het voor een spoedbehandeling naar de praktijk brengen. Bij zo'n noodgeval voelt Helen zich als een verloren schaap op het kerstfeest in Skeldale. Collega-boer Dave Kitson zou wel eens haar redder in nood kunnen zijn en de redding van het geliefde huisdier.

Tristan ontdekt dat het misschien tijd is om zichzelf serieuzer te nemen en onthult belangrijk nieuws. Een kaart van James' vader, waarin hij hem vraagt te bellen op eerste kerstdag, zorgt er dan weer voor dat James in spanning achterblijft en zich zorgen maakt of hij het wel goed kan maken.

In december kun je volgende series blijven volgen op BBC First:

- 'All Creatures Great and Small' S2 elke dinsdag om 21.00 uur tot 28 december

- 'The Larkins' S2 (inclusief de kerstspecial) elke maandag om 21.00 uur tot 27 december

- 'Ragdoll' gaat in première op donderdag 9 december om 22.00 uur

- 'Vienna Blood' S2 gaat in première op zondag 19 december om 21.00 uur

- 'The Watch' gaat in première op vrijdag 3 december om 20.30 uur