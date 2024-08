BBC First presenteert in september het nieuwe misdaaddrama 'The Marlow Murder Club'

In september presenteert BBC First het niet te missen misdaaddrama 'The Marlow Murder Club', gebaseerd op de bestsellers van 'Death in Paradise'-scenarioschrijver Robert Thorogood.

Deze maand ook in première op BBC First: het Schotse detectivedrama 'Rebus' en de dramaserie 'Cheaters'. Signora Volpe keert deze maand terug naar BBC First voor een spannend tweede seizoen, 'Sister Boniface Mysteries' voor het derde seizoen, en 'Murdoch Mysteries' is terug met seizoen negen.

In het Engelse stadje Marlow ziet 'The Marlow Murder Club' hoe de briljante gepensioneerde archeoloog Judith Potts (Samantha Bond – 'James Bond') een onverwachte vriendschap sluit met Becks, de vrouw van de priester, en Suzie, een lokale hondenuitlater. Dit gebeurt nadat Judith geweerschoten hoort tijdens een van haar avondzwemsessies. Omdat de politie Judith niet gelooft, moeten de drie amateurdetectives snel handelen om een seriemoordenaar in hun rustige stad te stoppen.

Ian Rankin’s bestsellers komen tot leven in Rebus. Rechercheur John Rebus (Richard Rankin – 'Outlander') raakt betrokken bij een gewelddadig crimineel conflict dat persoonlijk wordt wanneer zijn broer, een voormalig soldaat, de grens overschrijdt.

De romantische komedie 'Cheaters' gaat in september in première op BBC First. Hoewel ze allebei in een langdurige relatie zitten, belanden Fola (Susan Wokoma – 'Enola Holmes') en Josh (Joshua McGuire – 'The Duke') in een dronken onenightstand nadat ze elkaar ontmoeten op een vliegveld, waar hun vluchten vertraagd zijn. De situatie wordt ingewikkeld wanneer ze thuiskomen en ontdekken dat ze elkaars nieuwe buren zijn.

Het tweede seizoen van Signora Volpe begint met voormalig Britse spion Sylvia Fox (Emilia Fox – 'Silent Witness'), die nog steeds intens van Italië en van het leven houdt in het pittoreske, middeleeuwse stadje Panicale. Al snel raakt Sylvia verwikkeld in een moordonderzoek van een gerespecteerd lid van de gemeenschap en gaat ze undercover voor MI6 in een gevaarlijke villa aan het meer.

'The Marlow Murder Club' gaat in première op dinsdag 17 september om 21.00 uur op BBC First

Gebaseerd op de populaire boekenreeks van 'Death in Paradise'-scenarioschrijver Robert Thorogood, speelt 'The Marlow Murder Club' zich af in het pittoreske stadje Marlow. De serie volgt gepensioneerd archeoloog Judith Potts (Samantha Bond – 'James Bond', 'Emma'). Tijdens een van Judiths avondzwemsessies in de rivier hoort ze een geweerschot uit de tuin van haar buren, wat haar doet geloven dat iemand een brutale moord pleegde. Wanneer de lokale politie haar verhaal niet serieus neemt, vormt Judith onverwachts een vriendschap met de lokale hondenuitlater Suzie (Jo Martin – 'Doctor Who', 'Death in Paradise') en Becks (Cara Horgan – 'The Sandman', 'West of Liberty'), de onvervulde vrouw van de priester. Samen beginnen ze hun eigen onderzoek.

Naarmate de lichamen zich opstapelen, moet deze onwaarschijnlijke groep speurders al hun vaardigheden gebruiken om aanwijzingen te verzamelen, verdachten te ondervragen en echte gevaren het hoofd te bieden terwijl ze tegen de klok racen om de moordenaar te stoppen.

'Rebus' gaat in première op zondag 1 september om 21.00 uur op BBC First

Gebaseerd op de bestsellers van Ian Rankin, brengt 'Rebus' het iconische personage John Rebus terug als jongere brigadier. Achtervolgd door een incident van een jaar geleden, waarbij hij bijna de gangster Ger Cafferty uit Edinburgh doodde, staat 'Rebus' op een psychologisch kruispunt. Hij botst met een baan die steeds meer door zakelijke technocraten wordt domineert, zit vast in een giftige affaire die hij moet beëindigen, en ziet hoe de rijke nieuwe man van zijn ex-vrouw zijn rol al vader in het leven van zijn dochter overneemt. Rebus vraagt zich af of hij nog een rol kan spelen, zowel als familieman als politieagent.

'Cheaters' gaat in première op maandag 2 september om 21.00 uur op BBC First

Van de makers van 'The End of The F***ing World' komt 'Cheaters', een sexy en chaotische komediedrama over moraal, monogamie en alles daartussenin. Een toevallige ontmoeting na een geannuleerde vlucht leidt tot een onwaarschijnlijke nacht van dronken seks in een hotel van de luchthaven tussen twintigers Fola (Susan Wokoma – 'Enola Holmes', 'Truth Seekers') en Josh (Joshua McGuire – 'Industry', 'The Duke'). De volgende ochtend, terwijl ze zich haasten om de verplaatste vlucht te halen, geven ze allebei toe dat ze met iemand anders samen zijn. Ze zijn het erover eens dat hun nacht vol passie een vergissing was en gaan hun eigen weg. Hun leven wordt echter ingewikkeld wanneer Josh thuiskomt en ontdekt dat Fola zijn nieuwe buurvrouw is.

'Cheaters' pakt de lastige kwesties van schuld, seks en relaties op een verfrissend eerlijke, grappige en moderne manier aan.

'Signora Volpe' seizoen 2 gaat in première op vrijdag 20 september op BBC First

Voormalig Britse spion Sylvia Fox (Emilia Fox – 'Silent Witness') vestigde zich misschien in het rustige Umbrië voor een vredig leven, maar oude gewoonten leer je niet makkelijk af. Sylvia’s idyllische nieuwe leven temperde haar nieuwsgierigheid en ongeëvenaarde detectivevaardigheden niet. Tot grote vreugde en frustratie van de knappe Carabinieri-kapitein Riva (Giovanni Cirfiera – 'American Crime Story') verschijnt Sylvia regelmatig op misdaadscènes. Ze onderzoekt op manieren die de politie niet altijd kan of mag gebruiken en neemt gedurfde risico’s in haar zoektocht naar gerechtigheid.

Al snel gaat Sylvia undercover voor MI6 in een prachtige villa aan het meer van Trasimeno waar ze een Zuid-Amerikaanse politicus in de gaten moet houden. Wanneer een dode man wraak komt nemen, moet Sylvia’s familie alles op alles zetten om haar leven te redden.

'Sister Boniface Mysteries' seizoen 3 gaat in première op maandag 23 september op BBC First

Lorna Watson keert terug als de geliefde Vespa-rijdende, misdaad oplossende katholieke non in de geprezen moordmysterieserie Sister Boniface Mysteries. In de gastrollen zien we Rupert Vansittart ('Game of Thrones'), Siobhan Redmond ('Queens of Mystery') en Timothy West ('Last Tango in Halifax').

Tijdens de 'Big Freeze', de strengste winter ooit in Groot-Brittannië, stranden Zuster Boniface en haar medereizigers in een trein. Een bevroren koppeling zette de laatste wagons in de sneeuw vast. Wanneer iemand een kostbaar juweel uit de kluis steelt en een passagier dood wordt gevonden, moet Zuster Boniface haar uitzonderlijke opsporingsvaardigheden inzetten om de dader te ontmaskeren. Verder in het seizoen vermoordt iemand een beroemde organist tijdens zijn optreden in de kapel, eindigt de eerste sci-fi conventie van Great Slaughter in een mysterieuze ontvoering, en komt bij een screentest de nieuwe ‘Agent Best’ om het leven.

'Murdoch Mysteries' seizoen 9 gaat in première vanaf 23 september om 20.00 uur op BBC First, elke maandag t/m vrijdag

Van de muren van een zwaarbeveiligde gevangenis tot de buitenste dampkring van de aarde, verkent seizoen negen van 'Murdoch Mysteries' nieuwe werelden en mysterieuze zaken. In 1903 komen rechercheur Murdoch en zijn team nog bij van de arrestatie van agent George Crabtree (Jonny Harris – 'Of All Places'). Dan brengt een schokkende dood grote veranderingen voor Station No. 4. Ondanks alles blijven Murdoch en zijn collega's onoplosbare zaken oplossen. Ze krijgen te maken met uiteenlopende zaken, van een onmogelijke bankoverval tot een dreiging om Canada te vernietigen. Ze confronteren elke zaak met slimheid, wijsheid en innovatie.

Dit seizoen onderzoekt Murdoch onder andere een geheim ruimteprogramma terwijl hij en Meyers racen tegen de klok om Canada te redden van vernietiging. Een seriemoordenaar maakt standbeelden van de lichamen van vrouwen die tussen metalen platen zijn verpakt, waardoor Murdoch een link vermoedt met een eerdere zaak. Ook waarschuwt een nieuwsgierige jeugdvriendin uit het survivalkamp, Winifred 'Freddie' Pink, Murdoch voor opkomend gevaar, wat hen naar een moordzaak van dertig jaar geleden leidt.

In september kun je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Hope Street', elke donderdag om 21.00 uur tot 7 november

'The Famous Five', elke dinsdag om 21.00 uur tot 10 september