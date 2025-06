Bashir Abdi laat zijn geboortegrond zien in 'Gloria Mundi'

Olympisch kampioen Bashir Abdi neemt Gloria mee naar een nomadenkamp op de grens tussen EthiopiŽ en SomaliŽ, waar Bashirs familie vandaan komt. Gloria ontdekt het tentenleven tussen hyena's en mitrailleurs, en leert er kamelen melken.

In een lokaal trainingskamp zweet ze mee met wereldster Kenenisa Bekele en andere topatleten. Bashir blikt terug op de familiale vlucht voor de Somalische oorlog wanneer ze de Belgische Ambassade bezoeken waar hij ooit angstig op een visa wachtte. ​

Bashir Abdi (35) werd geboren in Mogadishu, Somalië. In 1995 vluchtte het gezin Abdi voor de Somalische oorlog naar Djibouti en vervolgens naar Ethiopië. In het oplaaiend geweld raakte het gezin met vier kinderen gescheiden van de moeder. Na vijf jaar omzwervingen kregen ze asiel in België en belandden ze in Gent. Bashirs opmerkelijke reis van vluchteling tot topatleet werd opgetekend in de biografie ‘Op de loop’.

'Gloria Mundi', maandag 2 juni om 20.40 uur op VRT 1.